Sileoni dijo que se analiza actualizar la educación secundaria, pero no este año

Cómo funciona en la actualidad

El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, explicó que la jurisdicción está analizando una actualización del sistema educativo secundario, que contempla entre otras cuestiones un nuevo esquema de promoción escolar, pero remarcó que no se concretará este año."La educación secundaria necesita una actualización profunda. Hace un año que trabajamos en las 4.500 escuelas secundaras bonaerenses. Hay que modificar el régimen académico, la evaluación, la asistencia, el régimen de convivencia, los planes de estudio y los contenidos de las materias. Estamos en ese proceso, que no va a empezar mañana, ni mucho menos", aclaró el ministro en declaraciones a las radios 10 y AM 750., porque "esas van a llevar mas tiempo, y consenso con directivos y docentes".De ese modo,, que dispondría que los alumnos secundarios bonaerenses puedan pasar de año a pesar de tener tres o más materias previas, como trascendió.En diversos medios se publicó que este jueves el Consejo, en una sesión convocada para las 16, aprobaría la medida tendiente a flexibilizar las condiciones para promocionar el año, lo que según fuentes del Poder Ejecutivo fue postergado., subrayó el ministro y explicó que a lo largo del año "se analizará y discutirá con todos los actores del sistema, se trabajará mucho con docentes para generar el consenso que una actualización de este tipo requiere".Sileoni adelantó que cuando la reforma se concrete será "con mucho Estado atrás y mucha inversión para que docentes y tutores acompañen a los estudiantes a contraturno y los sábados".Según explicaron fuentes de la cartera educativa,de años anteriores.En ese sentido, Sileoni advirtió queHasta ahora, los estudiantes de la provincia de Buenos Aires pueden pasar de año si tienen hasta dos materias previas, y de acuerdo a cifras oficiales de cada 10 alumnos, 6 terminan en tiempo y forma, 2 lo hacen más tarde y 2 no terminan.Con la reforma del régimen académico en análisis, los estudiantes podrían promover el año pese a tener asignaturas pendientes de aprobación y rendirlas en otro momento bajo un ordenamiento de áreas de conocimiento.De aprobarse la modificación, las materias pasarían a estar organizadas en ocho agrupamientos: cada uno se conformaría por una o varias materias (por ejemplo, un agrupamiento será ciencias sociales, historia y geografía, otro será biología, física y química).Así, dentro de cada agrupamiento, se podrían tener desaprobadas hasta dos materias, y con la tercera materia pendiente "se establece el recursado obligatorio solo de esa asignatura del año anterior"."Existe un consenso generalizado de que la escuela secundaria debe cambiar y mejorar para que las y los estudiantes aprendan más y mejor, y la concluyan en tiempo y forma. También hay consenso generalizado que la repitencia no mejora los aprendizajes", explicaron desde Educación.De hecho, indicaron que, y que, añadieron.Por otro lado, indicaron que"De ningún modo, como dicen, es un sistema más facilista. Nadie que no apruebe todas y cada una de las materias tendrá el título secundario (de concretarse la reforma)", apuntó Sileoni.En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo se indicó que con el nuevo régimen se busca organizar "instancias de intensificación orientadas a que las y los estudiantes no acumulen muchas materias pendientes de aprobación".Se trataría de un período de 30 días por cuatrimestre destinado a recuperar los saberes y contenidos no alcanzados y aquellos en los que tiene más dificultades.Para ello, la provincia de Buenos Aires invertiría unos 8.000 millones de pesos en cargos y módulos docentes para que los profesores acompañen a los estudiantes en la tarea de recuperar los aprendizajes pendientes de aprobación.De hecho, la idea en estudio es que algunas escuelas trabajarán la intensificación de la enseñanza en turno vespertino y los sábados, y otras a contraturno.