Carlotto subrayó que los 40 años de democracia fue "algo que consiguió el pueblo"

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Foto: Luciana Granovsky

"Macri tendría que estar en la cárcel. Lo digo suavemente porque nadie quiere el mal para nadie, pero creo que la justicia tiene que actuar sobre quien comete un delito"

Cristina Fernández de Kirchner y Estela de Carlotto. Foto: Archivo

"Hay que borrar la palabra odio. Nosotros siempre decimos `el otro soy yo y hay que cuidarlo`. El mensaje que doy es el del amor"

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró este jueves quey consideró que "la justicia está muy contaminada" al pronunciarse en favor del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. "Los 40 años de democracia fue algo que consiguió el pueblo. Su recuperación ha sido un acto ciudadano porque el país necesitaba terminar con una dictadura feroz de la que conocemos sus consecuencias", afirmó Carlotto en declaraciones a radio El Destape.En ese marco,, subrayó.Carlottoy respaldó el proceso de remoción que se sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rasatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti."Se está trabajando desde el gobierno para poner las cosas en orden. Son cuatro seres humanos que no conocemos. Tenía fe en algunos de ellos pero la fui perdiendo porque vimos que defienden sus intereses y no los del pueblo", señaló., Carlotto aseguró que la sigue de cerca, porque quiere "saber quiénes son los que hoy siguen mortificando a la democracia con sus intereses particulares"."(El expresidente Mauricio) Macri tendría que estar en la cárcel. Lo digo suavemente porque nadie quiere el mal para nadie, pero creo que la justicia tiene que actuar sobre quien comete un delito", agregó.Por otra parte,"Yo no se si va a estar marginada Cristina. ¿Cómo la van a proscribir? ¿Qué hizo? La quisieron matar y se le dio una importancia relativa mientras que la justica no investiga. Es gravísimo", remarcó al referirse a la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa vialidad.En tanto,para quienes vivieron esos años ya que "revivimos los miedos, las injusticias, los peligros y la lucha de un pueblo porque mostraron parte de nuestra historia".. completó.