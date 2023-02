“La inseguridad en la ciudad de Buenos Aires es cotidiana”, remarcó la legisladora Laura Velasco

El martes balearon a una nena en un ataque en el Barrio 1-11-14.

Laura Velasco denunció la inseguridad que hay en los barrios populares porteños.

La licencia de Marcelo D´Alessandro

La legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, remarcó este jueves queal lamentar que el martes por la noche Velasco indicó, en diálogo con Télam Radio en la mañana del jueves, que, y enumeró como ejemplo que en el Barrio Padre Mugica de Retiro, cerca de las fiestas, “hubo en dos fines de semana 5 muertos” y queAdemás, “se han realizado robos a escuelas” en el barrio de Villa Lugano y también en el Normal 1 “en pleno microcentro de la ciudad” donde se llevan “puntos informáticos completos, 300 computadoras”.“La realidad es que los datos del delito que anunció el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es una información que no ha llegado a la Legislatura, que no podemos cotejar”, advirtió a la vez de destacar que “hoy estamos sin ministro de Seguridad en la ciudad”.Laura Velasco, que preside la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura recordó que el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro “está de licencia” aunque desde el bloque del Frente de Todos se planteó “su juicio político y la remoción”.“El principal problema que tenemos es que se sigue sosteniendo, en uso de licencia, a un ministro que está comprometido con graves hechos de corrupción, en particular en relación con la concesión de las grúas en la ciudad y luego en connivencia con la justicia”, sostuvo.Y agregó: “estos graves hechos de inseguridad que se viven en la ciudad de Buenos Aires, hoy no están teniendo la respuesta adecuada desde la gestión de gobierno”.