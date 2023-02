"El próximo objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos 2024", afirmó Gómez Cora

Gómez Cora DT Pumas 7.

And a nation will tango all night long 😏#SeVenComoNunca pic.twitter.com/ftMp95CVji — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 22, 2023

El bonaerense Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, -bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-, afirmó este jueves que el equipo "es muy competitivo porque desarrollamos un trabajo a largo plazo"; aseguró que "ganar el torneo de Nueva Zelanda de enero fue de gran valor al vencer a los rivales más importantes" y consideró que "próximo objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024"."Cuando le ganamos a Fiji en los cuartos de final sentí algo muy especial porque jugamos un partido increíble y vi que el equipo estaba vibrando en otra sintonía, sólido y con un corazón que podía ganarle a Nueva Zelanda. El equipo cuenta con un engranaje que es difícil conseguir y le da mucho más valor al título, afirmó Gómez Cora en una entrevista con Télam."El objetivo de este año es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en el recorrido, formar un equipo competitivo y que no sea mezquino y llevarnos la clasificación", destacó Gómez Cora, de 42 años, que fue jugador y capitán de Los Pumas 7s entre 2000 y 2010 y ocupa el cargo de entrenador desde el 2013.El 22 de enero pasado, Argentina consiguió su cuarta medalla de oro en el Circuito Mundial de Rugby Seven, primera en territorio oceánico, luego de vencer al anfitrión Nueva Zelanda (14-12) en la final del torneo de Hamilton, cuarta etapa de la temporada 2023.Los Pumas 7s, quienes protagonizaron su 16ta. final, habían logrado sus tres estrellas anteriores en América del Norte: dos en Estados Unidos (Los Ángeles 2004 y San Diego 2009 y la restante en Canadá (Vancouver 2022)."Siempre llegan a las finales los mejores equipos y enfrentar a los mejores y ganarles le da mucho más valor a ese título", afirmó luego de finalizar en la novena colocación en la quinta etapa del Circuito de la especialidad, el fin de semana pasado en Sydney, la derrotar a Tonga por 21-19.Los Pumas 7s ocupan el sexto lugar del Circuito de Seven de la World Rugby con 67 puntos y la próxima etapa del circuito, sexta de las 11 programadas, se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, desde el sábado 25 y domingo 26 de febrero próximo .Luego de finalizar el circuito internacional en mayo próximo, los cuatro primeros países, excluido el organizador Francia, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado por única en la historia en Tokio.Cuando le ganamos a Fij en cuartos de final sentí algo muy especial porque jugamos un partido increíble y vi que el equipo estaba vibrando en otra sintonía, sólido y con un corazón y con un engranaje que es difícil conseguir y que le da mucho más valor al título. Siempre llegan a las finales los mejores equipos y enfrentar a los mejores y ganarles le da mucho más valor a ese título.- El equipo se mantiene muy competitivo porque desarrollamos un trabajo a largo plazo, desde el 2016 a esta parte trazamos un recorrido de búsqueda de jugadores del sistema sostenibles en el tiempo que puedan crecer deportivamente y físicamente por la cantidad de torneos.- Sí, continuamos buscando un equipo competitivo para no quedarnos en uno que alcanzó el objetivo de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Siempre entrenamos y trabajamos para estar en este nivel.- El objetivo de este año es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en el recorrido, formar un equipo competitivo y que no sea mezquino y llevarnos la clasificación.- Tenemos por delante este año los Juegos Panamericanos de Chile y defenderemos el oro de Lima 2019 y la idea seguir construyendo un grupo humano más allá de los resultados y llegar afianzados a los próximos compromisos.- No me gustan las comparaciones de deportistas de distintas actividades, Messi es un jugador con un gran desequilibrio y un líder de juego, Gastón mantiene otro tipo de liderazgo en el equipo y cuenta con otro estilo. Es el jugador que le pone orden al equipo y es un gran motivador que le pone el alma al equipo en Pumas 7s.- Sí. Todos los jugadores que están en el sistema de Pumas seven están en condiciones de jugar en el seleccionado mayor ya que son dos deportes muy competitivos y no son juegos o estilos de descarte. Es cierto que buscamos jugadores de características físicas diferentes, con una velocidad o potencia para poder incluirlos en nuestro plan de juego.- Por la forma del juego y de las dos competencias es diferente pero perfectamente a Revol lo pondría de medio apertura o fullback de Los Pumas.