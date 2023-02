Avanzan en Argentina el centro que permitirá un tratamiento innovador contra el cáncer

Centro Argentino de Protonterapia - Cronista: Cecilia Geler - Cámara: Leonardo Piccone - Edición: Juan Manuel Marinaro VER VIDEO

Gustavo Santa Cruz, gerente del Área Aplicaciones Nucleares a la Salud, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) / Foto: Leo Vaca.

Tomógrafo de última generación en el sector convencional en armado / Foto: Leo Vaca.

"Este centro va a poder tratar pacientes con patologías de muy difícil abordaje con la radioterapia convencional dándole la posibilidad de una mejor calidad de vida; hoy si alguien que reside en Argentina necesita de protonterapia debe viajar al exterior; es decir que esto abre la puerta a un nuevo tipo de tratamiento en el país, y en toda la región", contó a TélamUbicado en el barrio porteño de Agronomía, else encuentra a pocos metros del actual Instituto de Oncología Ángel Roffo, Universidad de Buenos Aires, un lugar de referencia a nivel nacional para el tratamiento de pacientes con cáncer y cuyos profesionales participaron desde los inicios del proyecto asesorando sobre las necesidades del sector.El centro consta deuno de(conocida comúnmente como rayos) pero con tecnología de la más sofisticada, que se encuentra con un 95 por ciento de la obra terminada y que se estima queEl otro sector es el de, que tiene un avance del 77 por ciento de la obra: "En junio llega la compañía belga IBA (Ion Beam Applications) a la que le compramos los equipos para la terapia con protones para hacer la instalación; se trata de un equipamiento de enormes dimensiones de última generación y la puesta en marcha de todo el sistema llevará unos 22 meses, así que estimamos que el centroen su totalidad", describió Santa Cruz.Además de la CNEA y la UBA, en el proyecto también trabaja la empresa INVAP y participa el Hospital Garrahan.Antes de comenzar el recorrido por el predio, cedido por la Universidad de Buenos Aires, Santa Cruz dialogó con Télam sobre qué es la protonterapia y la importancia de este centro a nivel mundial.La protonterapia es una forma de radioterapia que utiliza protones en lugar de fotones o rayos X, que es lo que utiliza la radioterapia convencional.Lo que se hace es 'lanzar' un haz de protones sobre el tumor. Estas partículas rompen el ADN de las células tumorales generando un daño tal que les impide reproducirse.Cuando los rayos X entran en un material, generan reacciones de liberación de electrones que se ponen en movimiento, entregando su energía, o dosis. Al atravesar el cuerpo, los rayos X llegan a un máximo de dosis y luego van decayendo, pero no dejan de hacerlo en ningún momento e irradian en todo el recorrido.Los protones, en cambio, al ingresar al organismo van dejando bajas dosis en los primeros centímetros y casi en el momento en que se frenan entregan toda su energía. Esto hace que en el camino se entregue una menor dosis.Además, los protones son partículas cargadas con una masa casi dos mil veces mayor que un electrón (que es lo que se genera con los rayos X), entonces son como proyectiles de mayor calibre.Podríamos utilizar una figura de artillería: la protonterapia tiene mejor puntería (porque frenan a una determinada profundidad sin dejar dosis en las zonas adyacentes) y calibre (porque son partículas más grandes que los electrones y por lo tanto generan mayor daño en el ADN de las células tumorales).Esta capacidad de precisión permite poder abordar tratamiento de tumores que están en zonas complicadas, como los tumores de base de cráneo, donde hay muchas estructuras alrededor que tienen que ser protegidas, en el melanoma ocular, en tumores del sistema nerviosos central, de cabeza y cuello, entre otros y en particular en pacientes pediátricos. En efecto, esto hace que el Garrahan sea parte del proyecto.No obstante, hoy sólo entre el 1 y 2 por ciento de los pacientes de radioterapia se tratan con protonterapia. Esto tiene que ver, en parte, con que existen sólo unos 100 centros en todo el mundo, ubicados en 20 países. El nuestro sería el primero al sur de Estados Unidos y Europa.Los protones se generan en una máquina llamada ciclotrón, un equipo de 230 toneladas de 4 metros y medio de diámetro, que funciona como un acelerador de partículas.En esa máquina se aceleran los protones y cuando alcanzan ⅔ de la velocidad de la luz son extraídos en lo que se llama la línea de selección de energía y transporte de haces, donde se acondiciona el haz, se selecciona la energía que se necesita y se transporta hasta el ingreso de las dos salas donde se aplicará al paciente.Las salas de tratamiento no son salas comunes, sino que las llamamos gantries (o portales). En ellas se montan estructuras cilíndricas de acero, de 11 metros de diámetro y de 110 toneladas, de las cuales cuelgan electroimanes que son los que terminan curvando el haz de protones para que incidan través del cabezal de aplicación en el volumen donde se quiere entregar la dosis. Esto se realiza con una precisión mecánica de menos de dos milímetros.El ciclotrón y los gantries están en el edificio de protonterapia. En este sector, además, habrá un laboratorio de investigación y desarrollo en protonterapia que contará con un cabezal de haces de protones para, por ejemplo, comprender y mejorar la terapia desde la investigación básica, formar recursos humanos y también ofrecer servicios, como por ejemplo de calificación de electrónica satelital utilizando protones de altas energías.Sí, que de convencional no tiene nada (risas) porque cuenta con un acelerador lineal (modelo Versa HD de la compañía Elekta), que trabaja a velocidades superiores a los equipos que existen hoy en el país, y otro equipo para radiocirugía (marca CyberKnife, de la compañía Accuray), que tiene un brazo robótico que se mueve en todas las direcciones e irradia mientras visualiza el tumor a través de imágenes radiográficas en tiempo real.Esto ya se está terminando de instalar y estará operativo antes de fin de año.