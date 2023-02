Twitter sigue cambiando: extendió el límite de caracteres de 240 a 4000

El anuncio en la cuenta de Twitter. Captura de Twitter

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE — Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK — Twitter (@Twitter) February 8, 2023

Twitter may not be working as expected for some of you. Sorry for the trouble. We're aware and working to get this fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2023

Twitter extendió el límite de caracteres deen cada tuit, una función disponible solo para personas suscriptas a la versión premium de la red social (Blue), que cuesta ocho dólares por mes, en Estados Unidos.Se trata de un cambio queya había anticipado cuando se convirtió en dueño de la compañía, y que se suma a otras transformaciones en la plataforma. Una de ellas es la pantalla de inicio (timeline) donde se ven los tuits, que fue dividida en dos:(al estilo TikTok) con tuits recomendados, y", con un orden cronológico y donde se ven publicaciones de cuentas que seguimos."¿Necesitás más de 280 caracteres para expresarte? Sabemos que muchos de ustedes lo hacen... y aunque nos encanta un buen hilo, a veces solo querés tuitear todo de una vez. Conseguimos eso. ¡Estamos presentando los tuits más largos!"", anunció Twitter en la noche del miércoles, al presentar la función. La hizo en un tuit largo.La nueva función está disponible solo para usuarios de la versión Blue en Estados Unidos. Por el momento, los tuits largos en la web no pueden guardarse como borradores ni programarse para enviarse más tarde.prometió la plataforma de Musk.Si bien solo los suscriptores de Blue pueden publicar tuits largos, cualquier persona pueden leerlos, responder, retuitear y citar un tuit largo. Los suscriptores también podrán responder y citar tuit con hasta 4.000 caracteres."Hacenos saber lo que pensás. ¡Estamos emocionados de ver cómo usas el espacio extra! Si tenés más para decir, podés suscribirte a Twitter Blue haciendo clic en el enlace de nuestra bio", finalizó la red social, intentando vender su servicio premium.Poco después de hacer el anuncio, Twitter experimentó problemas en su funcionamiento, que coincidieron con las caídas de Instagram, Facebook y YouTube. Horas más tarde, las redes volvieron a su normalidad.