El artículo publicado y la respuesta de la Casa Blanca

"Sería injusto ignorarlo, especialmente por parte de un país como Alemania, que quedó privado de una instalación energética muy importante a causa de este acto terrorista"

El Kremlin reclamó este jueves una investigación internacional en torno al sabotaje sufrido por el gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania bajo el mar Báltico y lleva el fluido a Europa, luego de quedijo que el artículo publicado el pasado miércoles por Hersh "demuestra nuevamente la necesidad de una investigación internacional sobre estos ataques sin precedentes contra una infraestructura crítica internacional" y sostuvo que "es imposible dejar esto sin determinar quiénes fueron los responsables y castigarlos"."Algunos puntos (del artículo periodístico) pueden ser rebatidos y otros necesitan pruebas, pero es notable su profundidad de análisis y la armonía de su presentación", dijo Peskov, informó la agencia de noticias Europa Press.Según el vocero, "sería injusto ignorarlo, especialmente por parte de un país como Alemania, que quedó privado de una instalación energética muy importante a causa de este acto terrorista".El artículo aludido por Peskov, publicado en el blog personal de Hersh -exreportero del diario The New York Times-habían adosado al gasoducto tres meses antes.Los preparativos para el sabotaje, quien convocó a un equipo interinstitucional para desarrollar un plan, señala el periodista, que ganó el Pulitzer en 1970 por su trabajo sobre la masacre de My Lai a manos de una unidad militar del Ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam.El pasado miércoles,según declaró Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.Este jueves,, e insistió en que "pueden verse algunas coincidencias" entre esas afirmaciones y la investigación de Hersh.Tambiéna raíz de la publicación del artículo y que "Rusia ha llevado a cabo durante los últimos meses intentos muy enérgicos para poder participar en las investigaciones y lograr al menos alguna información adicional"."Desafortunadamente, nuestros intentos han sido rechazados y nunca recibimos acceso a la información. Sin embargo, nuestros servicios relevantes tienen este asunto en su agenda de trabajo, desde luego", dijo.Horas antes,y reseñó que "deberían convertirse en la base de una investigación internacional" para "llevar a (el presidente estadounidense, Joe) Biden y sus cómplices ante la Justicia, así como pagar indemnizaciones a los países afectados por el ataque terrorista".Esta estrategia "recuerda" al Tercer Reich alemán, según dijo Volodin a través de un mensaje en su cuenta en Telegram.Asimismo,"Si Truman se convirtió en un criminal que usó armas atómicas contra civiles en Hiroshima y Nagasaki, entonces Biden se convirtió en un terrorista que ordenó la destrucción de la infraestructura energética de sus socios estratégicos".