Raverta criticó a JxC por "no ir a trabajar" e impedir el tratamiento de la moratoria

La(Anses) Fernanda Raverta recordó este jueves que "800 mil hombres y mujeres" están esperando que la Cámara de Diputados trate el Plan de Pago de Deuda Previsional , y criticó a los legisladores de la oposición por tomar "la decisión de no ir a trabajar", lo que impide el tratamiento de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja."Ha. Nueve de cada diez mujeres la necesitan. Así de contundente es este momento que estamos viviendo. Quienes toman la decisión de no ir a trabajar nos impiden discutirlo", afirmó Raverta en declaraciones a radio FM La Patriada.En ese sentido, la funcionaria aseguró que existe "un poco apego al trabajo y a la responsabilidad" por parte de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC)."Cuando uno es oposición puede ir a discutir y votar en contra.", subrayó.Y agregó que es "responsabilidad del gobierno reunir los votos necesarios", pero que para construir esa mayoría parlamentaria primero la oposición tiene que "sentarse en su banca y trabajar".Además, Ravertay señaló que "no necesariamente es responsabilidad de la persona no tener los años de aportes"."Sería quitarle un derecho a una persona porque tal vez su empleador no cumplía con lo que correspondía", consideró.Finalmente, recordó que ya se vivieron "periodos de neoliberalismo durante los cuales se han privatizado las jubilaciones", pero que gracias al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ese problema dejó de existir en Argentina."Volvimos a contar con un sistema previsional público que piensa todos los meses en cómo mejorar la capacidad de compra de los jubilados. Si a la Argentina le va bien, al jubilado también. Esto es lo que no ocurre con un sistema previsional privado que busca la rentabilidad. Por eso es importante no retroceder", concluyó Raverta.