Aracre, sobre la deuda: "No se juega con fuego, porque es la patria la que está en juego"

Antonio Aracre, jefe del Gabinete de Asesores de Presidencia. Foto: Prensa

Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del ex ministro Lacunza con @TenembaumOk tratando de explicar que no dijo lo que dijo en relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos. No se juega con fuego si no te gusta quemarte. Es la patria la que está en juego — Antonio Aracre (@tonyaracre) February 9, 2023

Las declaraciones de Lacunza

El jefe del Gabinete de Asesores de Presidencia, Antonio Aracre, sostuvo este jueves que "no se juega con fuego" cuando se habla de la sostenibilidad de la deuda pública, porque remarcó que "es la patria la que está en juego"., puntualizó Aracre en la red social Twitter.El funcionario subrayó queafirmó el pasado miércoles quePrevio a eso, y junto con otros referentes económicos de Juntos por el Cambio, como Eduardo Levi Yeyati, Ricardo López Murphy y Luciano Laspina,TambiénAnte eso,"Estimados colegas ¿cómo una deuda del 8% del PIB, que requiere sólo de 0,2% del PIB de esfuerzo fiscal para no crecer, es catalogada de insustentable? "¿Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?", dijo el funcionario.