Comienzan las negociaciones paritarias de los gremios docentes

La primera reunión paritaria nacional de los gremios docentes se desarrollará este jueves, convocada por el Ministerio de Educación de la Nación, confirmaron fuentes oficiales.La reunión, quese desarrollará por la tarde en el Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935 de esta capital y está confirmada la participación de los 5 gremios docentes nacionales.Por su parte, la(Ctera), uno de los cinco gremios a nivel nacional que participa de las negociaciones, adelantó que pedirá un, la "modificación del Impuesto a las Ganancias" y "continuar con la elaboración del Convenio Colectivo del sector docente".En su cuenta de Twitter, el gremio indicó que además pedirá "una nueva Ley de Financiamiento Educativo" y por el "Presupuesto Educativo Nacional".Por su parte, la(UTE), que representa a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, anunció que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también llamó a una reunión para este jueves por la tarde.El gremio docente porteño afirmó en un comunicado que reclamarán a la ciudad "un aumento que supere la inflación para continuar la recuperación del poder adquisitivo iniciada en 2021, luego de 5 años consecutivos en los que el salario docente no superó los índices inflacionarios".En tanto, desde else anunció una movilización para las 14 frente en la puerta del Ministerio de Educación porteño, ubicado en Perette y Calle 10, en Barrio Carlos Mugica de la Villa 31 de Retiro., planteó que el gremio "no puede seguir naturalizando que se tenga que trabajar entre dos y tres turnos para poder llegar a fin de mes, continuar con las tareas de las clases en nuestras casas mientras cuidamos a nuestros hijos y que encima tengamos sumas en negro en nuestro salario"."Hoy, desde las 8, también se estará realizando la primera convocatoria a los testigos en el juicio que (la ministra de Educación de la Ciudad), Soledad Acuña, y (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta le están haciendo a nuestro compañero Secretario Gremial Jorge Adaro, para intentar quitarle los fueros. La fecha no es casual, es el inicio de la discusión salarial. El ajuste no pasa sin ataque a nuestra organización que está siempre en pie de lucha. El Gobierno con este juicio ataca el derecho de la docencia a protestar, a reclamar", apuntó Scayola en un comunicado.