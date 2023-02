Schwartzman debuta ante Juan Manuel Cerúndolo en el Open cordobés

Diego Schwartzman.

Diegoeste jueves directamentedel Córdoba OpenEl "Peque", ubicado en el puesto 28 del ranking mundial de la ATP, se presentará en "La Docta" no antes de las 20 en el partido que cerrará la jornada frente al menor de los hermanos Cerúndolo (114), ganador el mes pasado de dos Challengers, ambos jugados en Tigre, en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj.El programa de juego para la cuarta jornada del torneo que se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Polo Deportivo Kempes y repartirá premios por 642.735 dólares es el siguiente:. A las 14.30: Federico Coria (Argentina) vs Marco Cecchinato (Italia). A continuación: Guido Pella (Argentina) vs Hugo Dellien (Bolivia). A las 18.30: Federico Delbonis (Argentina) vs. Francisco Cerúndolo (Argentina). No antes de las 20: Diego Schwartzman (Argentina) vs. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina). A las 14: Cristian Garín (Chile) vs Joao Sousa (Portugal). A continuación: Dusan Lajovic (Serbia) vs. Albert Ramos (España).. A continuación: Marcelo Melo (Brasil) y Joao Sousa (Portugal) vs. Andrey Golubev (Kazajistán) y Aleksandr Nedovyesov (Kazajistán).. A continuación: Nicolás Barrientos (Colombia) y Ariel Behar (Uruguay) vs Hugo Dellien (Bolivia) y Guido Pella (Argentina).. A continuación: Sadio Doumbia (Francia) y Fabien Reboul (Francia) vs Roberto Carballes Baena (España) y Pedro Martínez (España).