Efemérides del 9 de febrero

01 de 1881 FALLECE FIODOR DOSTOIEVSKIEscritor autor de obras como "Crimen y Castigo", "Los hermanos Karamázov" y "El Idiota", entre otras.SAN PETERSBURGO, RUSIA02 de 1900 DWIGHT DAVISEl tenista estadounidense propone desafiar al equipo británico dando inicio al formato de competición de la actual Copa DavisMASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS03 de 1943 NACE JOE PESCIActor de gran trayectoria y cuya carrera se ha destacado por la interpretación de personajes mafiosos.NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS04 de 1943 NACE JOSEPH STIGLITZEconomista crítico de la globalización y de la economía de mercado. Ganó el Premio Nobel de Economía en el 2001.INDIANA, ESTADOS UNIDOS05 de 1943 NACE VÍCTOR SUEIROPeriodista cuyo libro "Más allá de la vida", narra el paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto por 40 segundos.BUENOS AIRES, ARGENTINA06 de 1961 THE BEATLESRealizan su primer concierto en The Cavern Club, lugar en el que brindarán un total de 292 conciertos.LIVERPOOL, INGLATERRA07 de 1981 FALLECE BILL HALEYMúsico, propulsor y primera gran figura del rock de los años 50 junto a su banda Bill Haley y sus Cometas.TEXAS, ESTADOS UNIDOS08 de 1995 THE ROLLING STONETocan por primera vez en nuestro país en un estadio de River Plate completamente colmado.BUENOS AIRES, ARGENTINA09 de 2001 REINALDO MERLODebuta como técnico de Racing, equipo que se consagrará campeón al culminar el torneo, cortando una racha de 35 años sin títulos.BUENOS AIRES, ARGENTINA10 de 2020 PELÍCULA PARASITEEl film surcoreano gana cuatro premios Óscar y se convierte en la primera película de habla noinglesa en ganar el galardón principal.CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS11 de 2021 CHICK COREAFallece el músico y compositor estadounidense. Uno de los más destacados exponentes del jazz.FLORIDA, ESTADOS UNIDOS12 de 2023 DÍA DE LA PIZZADe receta milenaria, es una de las comidas más tradicionales y consumidas de todo el mundo.FECHA INTERNACIONAL