Zelenski repitió su pedido de armas a Sunak, Macron y Scholz

Zelenski viajo por Reino Unido y Francia, mientras siguen los combates. Foto: AFP

Las tropas rusas avanzan lentamente sumando territorio en Donetsk. Foto: AFP

El líder ucraniano continuará su viaje en Bruselas, para seguir exigiendo armas

La atención del conflicto bélico que protagonizan Ucrania y Rusia se corrió este miércoles momentáneamente del terreno de combate por los encuentros del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, ante quienes insistió en su pedido de más armas para su país, en la antesala de otra cumbre, la de la Unión Europea (UE) mañana, en Bruselas, que lo tendrá otra vez como protagonista central.En lo que fue su segunda salida del país desde el inicio de la invasión,Este jueves, además de ser la figura de la cumbre de la UE, tendrá un aparte con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.En su conversación con Sunak,Después, frente a los parlamentarios británicos reunidos en un abarrotado Westminter Hall, la enorme sala donde estuvo la capilla ardiente de Isabel II en septiembre, insistió en que ese armamento debe incluir cazas., afirmó."No excluimos nada", incluida la entrega de aviones, aseguró Sunak en una rueda de prensa posterior tras visitar con Zelenski un centro militar en Dorset, en el sur de Inglaterra, donde el ejército británico forma a militares ucranianos.en suelo ucraniano.Hasta ahora reacio a suministrar a Ucrania aviones de combate Typhoon y F-35, ahora Londres admite que estudiará esa posibilidad, aunque no la considera inmediata.pero se trata claramente de una solución a largo plazo más que de una capacidad a corto plazo, que es lo que más necesita Ucrania en estos momentos", afirmó un vocero.s en un comunicado difundido por las agencias de noticias rusas.La embajada rusa afirmó que Londres asumirá la responsabilidad de una "cosecha sangrienta" así como las consecuencias "políticas y militares que se deriven" para el continente europeo y el mundo.cuando a su llegada al Palacio del Elíseo insistió con que "cuanto antes Ucrania tenga armamento pesado de largo alcance, cuando antes nuestros pilotos tengan aviones, más rápido terminará esta agresión rusa y se podrá volver a la paz en Europa".Las respuestas de sus interlocutores deben haberlo conformado: el local Macron dijo a Zelenski que Francia está "decidida a ayudar a Ucrania hasta la victoria" y dispuesta a seguir entregando armas, y el alemán Scholz aseguró que los aliados apoyarán a Kiev "el tiempo que sea necesario".Alemania accedió recientemente al envío de carros de combate y el martes anunció junto a Holanda y Dinamarca que entregarán "al menos 100 tanques Leopard 1 A5" en "los próximos meses". Pero otros países que se habían comprometido parecen demorados en sus envíos.Expertos citados por la agencia AFP coinciden en que Rusia prepara una ofensiva de gran envergadura para finales del invierno o inicios de primavera, con el objetivo de conquistar la totalidad del Donbás, que ahora ocupa parcialmente.En las librerías de Moscú salieron a la venta ya mapas actualizados de Rusia que incluyen regiones de Ucrania que afirma haberse anexionado: Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk.Este jueves,para afrontar las divisiones en materia migratoria y sobre la respuesta común al 'dopaje' de países como Estados Unidos o China a sus industrias en la carrera por la transición verde, pero todos dan por hecho que la presencia de Zelenski dejará esos temas en un segundo plano.Aunque la presencia del ucraniano no fue oficialmente confirmada por razones de seguridad, parece un hecho que será parte de la sesión plenaria del Parlamento Europeo y que también se unirá a la cumbre de líderes, especuló la agencia Europa Press.l, viajaron al país en guerra.Ahora, los Veintisiete reiterarán su compromiso de mantenerse junto a Ucrania "tanto tiempo como haga falta", recalcan desde Bruselas, no sólo mediante apoyo financiero, político y militar, sino también con un nuevo paquete de sanciones en el que ya trabajan -sería el décimo- y buscando fórmulas legales para financiar la reconstrucción de Ucrania con los recursos confiscados a Rusia o asegurando que los responsables rendirán cuentas ante la justicia internacional.La urgencia de Ucrania por ingresar a la Unión Europea también será parte del debate de los líderes en la cumbre, aunque desde el bloque se insiste en que el proceso de adhesión requiere pasos aún faltantes.Los Veintisiete esperan un primer informe oral del Ejecutivo comunitario para primavera y una segunda evaluación más formal en otoño sobre los avances del Gobierno de Zelenski antes de analizar de nuevo la situación.En la capital belga, Zelenski se verá también a solas con Meloni, según confirmó la agencia italiana AdnKronos, que cita fuentes gubernamentales. A mediados del mes pasado, el presidente de Ucrania confirmó que Meloni viajaría "muy pronto" a Kiev, pero esa visita aún no ocurrió.