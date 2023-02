Kicillof reclamó a la oposición que apruebe la creación de nuevas universidades públicas

Kicillof recordó que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio "se quejaban porque había muchas universidades. Foto: Prensa GPBA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó este miércoles a la oposición que no trabe en el Congreso de la Nación la aprobación de leyes que buscan crear nuevas universidades públicas, porque hay "millones de personas" que necesitan estudiar "cerca de donde viven"."Les pido a aquellos que están trabando la aprobación de las leyes para que haya más universidades en el país y en la provincia que piensen en los millones de personas que necesitan universidades públicas cerca de donde viven", pidió Kicillof en una conferencia de prensa en el municipio de Tandil.En esa línea, desde el campus de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), recordó que mientras algunos dirigentes de Juntos por el Cambio "se quejaban porque había muchas universidades", él se queja "porque son pocas"."Hay que seguir expandiendo la capacidad que tiene nuestra provincia, de nuestro país, de formación universitaria que le transforma la vida a los individuos y a la comunidad", destacó el mandatario bonaerense.El gobernador se refirió así a la sesión del pasado 21 de diciembre en la que los representantes de JxC se negaron a dar quórum y se cayó la sesión en la Cámara de Diputados, lo que impidió el tratamiento de proyectos que buscan la creación de nueve universidades en distintas provincias del país.En conferencia de prensa, y acompañado también por la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Miguel Lunghi; el ministro de Producción, Augusto Costa, y el diputado nacional tandilense, Rogelio Iparraguirre, destacó que durante su visita al municipio se reunió con empresarios y emprendedores y resaltó el encuentro con representantes del sector software."El sistema científico tecnológico de la provincia es el soporte del desarrollo productivo e industrial de la provincia, no está divorciado de lo que ocurre con el trabajo y la producción de la provincia", dijo el gobernador.En esa línea, subrayó que en Tandil hay 55 empresas software y que el problema que tiene el sector es "que no se consiguen determinadas especialidades en determinados lugares"."Este sector avanzó mucho más rápido que la formación profesional, universitaria, que se necesita para esta tarea", indicó y destacó que "la carencia de mano obra calificada se supera con políticas públicas","Necesitamos que se aprueben las leyes de apertura de nuevas universidades; la universidad del Delta, la de Cañuelas, la de Saladillo son universidades que la provincia de Buenos Aires necesita y que hoy, por una decisión arbitraria, equivocada y dañina no se está pudiendo aprobar", expresó.Al tomar la palabra, el intendente Lunghi, agradeció la presencia de los funcionarios bonaerense y destacó que la Unicen "es un orgullo" y que está "ranqueada en el cuarto lugar en el país".Además, destacó los niveles de producción de distintas áreas en el municipio y resaltó que el nivel de desempleo es el del 5%.El ministro Costa se refirió a los números de la temporada turística de verano e informó que al 5 de febrero, 1 millón 37 mil personas visitaron la provincia y que, en el acumulado, desde 1 el diciembre de 2022, 11 millones 800 mil turistas llegaron a algunos de los destinos turísticos del ámbito bonaerense."Estamos un 5% arriba de lo que habíamos recibido la temporada pasada y 27% de la última temporada del gobierno anterior", señaló el ministro de Producción.Además, aprovechando el lugar desde donde se realizó la conferencia anunció que la provincia de Buenos Aires reglamentó la adhesión a la ley de Economía al Conocimiento que brindará beneficios para "acompañar el crecimiento del sector".Durante su discurso, Kicillof, además, se refirió a la entrega de escrituras en el municipio, a las cifras récord de la temporada y a las promociones que tendrá la billetera digital Cuenta DNI ante el comienzo de clases."En ocasión del inicio de año lectivo habrá 30% de descuento y seis cuotas con Cuenta DNI en toda la provincia", dijo y destacó que el anuncio lo enorgullece porque "en momentos complejos el gobierno atiende y ayuda".