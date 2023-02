La AFIP detectó que el 60% de los hoteles de la Comarca Andina no emiten facturas

Funcionarios del organismo focalizaron las tareas de fiscalización sobre el rubro alojamiento.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó undurante controles de facturación llevados a cabo en establecimientos hoteleros de la denominada Comarca Andina, que abarca a localidades como El Bolsón y Epuyén, en el sur argentino.Los hoteles no cumplían con la correspondiente emisión de comprobantes por la prestación de servicios, informaron desde la AFIP.En el marco del, funcionarios del organismo focalizaron las tareas de fiscalización sobre el rubro alojamiento.Además, se llevó a cabo un relevamiento de personal durante el cual se constató que ely/o no estaban registrados ante la AFIP.Por otra parte, el organismo puso a disposición de las y los contribuyentes de la zona los Espacios Móviles de Atención (EMA) que recepcionaron consultas vinculadas a clave fiscal, estados de deuda, monotributo y otras gestiones.En este sentido, la AFIP informó que continuará con estas acciones para profundizar el control de cumplimiento de la facturación, combatir el empleo no registrado y alcanzar una tributación equitativa conforme la capacidad contributiva de los contribuyentes.