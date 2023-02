Condenaron a un jefe policial por encubrir a una banda de narcos en Rosario

La seccional 10ma. de Rosario y su jefe, el comisario Gerardo Malpassi, son investigados por encubrir a narcos / Foto: Street View.

"Malpassi fue sentenciado mediante un juicio abreviado acordado entre su defensa y el fiscal José Luis Caterina, y homologado por la jueza María Trinidad Chiabrera, informó este miércoles el Ministerio Público de la Acusación (MPA)

"El excomisario fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada por extenderse más de un mes y falsedad ideológica. La condena al exjefe de la comisaría 10ma. de Rosario también incluye la inhabilitación por seis años para ocupar cargos policiales, añadieron los informantes

