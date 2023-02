La importancia del Comando Conjunto Marítimo

La presentación de algunas tareas del CCM, en la que participó el ministro Jorge Taiana. /Foto: CRis Sille.

En el piso 12 del edificio “Libertad”, en el puerto de Buenos Aires, sede del Estado Mayor General de la Armada (EMGA, la jefatura de la Fuerza) se encuentra el, un organismo que pese a su nombre y características no depende del EMGA, sino de uno instalado en otro gran edificio, el “Libertador”, pegado a la Plaza de Mayo.El “Libertador” es la sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Ejército (EMGE), pero alberga también a una tercera dependencia: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), la máxima posición de mando en las FFAA nacionales. Es de este EMCO que depende el CCM, una de las creaciones institucionales que fueron impulsadas, tanto por la “doctrina de conjuntez” como por. El EMCO opera a través del Comandante Operativo de las FFAA, que le está subordinado.En el CCM bajo el mando del flamante contralmirante (equivalente a general de brigada en Ejército y brigadier en Fuerza Aérea) Pedro Varela se desempeñan alrededor de 80 suboficiales navales y un comodoro de Fuerza Aérea (equivalente a coronel en Ejército y capitán de navío en la Armada). Es el jefe del CCM quién solicita a través del EMCO que unidades de cualquiera de las tres Fuerzas pasen a su dependencia en tanto se ejecute una determinada operación.desde la costa continental hasta la milla 200. Su tarea también implica la región de las usurpadas Islas Malvinas y la mirada hacia la región de la Antártida. En condiciones particulares, como una situación de guerra) también operaría sobre los ríos que conforman fronteras con países como el Paraná, el Paraguay y el Uruguay.Estas operaciones se ejecutan sustancialmente por medio de barcos como los patrulleros oceánicos “ARA-Piedrabuena”, “ARA-Almirante Storni”, “ARA-Contralmirante Cordero”, la corbeta “ARA-Robinson” y el aviso “ARA-Estrecho de San Carlos”. Denominadas “Grifón”, en alusión al animal mitológico del escudo del CCM, éstas ocuparon 119 días, verificándose 2437 contactos. En el caso de las misiones relativas al control de la pesca, las unidades vigilan si los barcos extranjeros dedicados al tema operan más allá de la milla 200. Desde la vigencia del CCM, no se han registrado operaciones ilegales. Por cierto, barcos de diversas nacionalidades, como por ejemplo de Taiwan, se dirigen luego de pescar sobre el borde de las 200 (en este momento, el agrupamiento de barcos está en una zona perpendicular hacia Golfo Nuevo) a hacerlo en la “zona de exclusión” establecida alrededor de las Malvinas por el Reino Unido en 1982 en ocasión de la guerra y que se mantiene vigente.No lo hacen los barcos de la República Popular China (constituidos por el 80 % de los que comprenden estas flotas) que desechan pescar en la zona en que –ilegalmente – se sostiene la presencia de Londres y sus “permisos” de pesca. Ello obedece al reconocimiento argentino a Beijing como estado y el respaldo de China a la Argentina en el tema de los derechos soberanos acerca de Malvinas y las otras islas.Entre las misiones que tiene encomendadas el CCM están “coordinar y centralizar las actividades de vigilancia y control de espacios marítimos; contribuir al ejercicio de derechos soberanos; proveer alerta estratégica nacional; vigilar áreas marítimas protegidas; contribuir a la política exterior y a la inteligencia estratégica militar; supervisar actividades científicas; monitorear actividades no autorizadas de buques en la Zona Económica Exclusiva (las 200 millas) y supervisar el tránsito marítimo hacia y desde las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.entre otras.La actividad del CCM comprende muchas más tareas que el control de la pesca que realiza en colaboración con la Prefectura Naval Marítima (PNM). Los temas de Malvinas (y de la presencia nacional en el Continente Antártico) constituyen temas de referencia ineludible, como operar sobre los bordes de la “zona de exclusión”, subrayando la ratificación de soberanía argentinas.En la sede del CCM en el “Libertad” dos grandes pantallas consignan la información acerca de que barcos navegan las aguas nacionales, unos datos suministrados por el Comando de Tránsito Marítimo, que le está subordinado. La presencia y el rumbo de los buques están controlados en tiempo real en una actividad que tiene personal a cargo las 24 horas. El CCM creado el 23 de febrero de 2021, junto a la instalación de un radar militar en Río Grande (Ushuaia) y el traslado de aviones Pampa a Río Gallegos (Santa Cruz) expresan la voluntad de manifestación soberana reiterada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana.