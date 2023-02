Luchemos por la Vida repudió a Martiniano Molina por viajar sin cinturón

Luchemos por la Vida: “En nuestro país, podríamos salvar 1000 vidas cada año, si logramos que todos usen el cinturón de seguridad” / Foto: Captura IG.

Luchemos por la Vida repudió al exintendente de #Quilmes y actual diputado bonaerense de JxC, Martiniano Molina, por viajar en automóvil sin usar cinturón de seguridad y planteó que las autoridades que incumplen la ley “deberían ser sancionadas con el máximo rigor”. pic.twitter.com/Ez5dQ9kRwY — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) February 8, 2023

La ANSV suspendió al conductor que llevó a un niño en su falda mientras manejaba La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto al Ministerio de Transporte de Buenos Aires y el municipio de Quilmes, suspendieron la licencia de conducir de un adulto que permitió que un niño viajara en su falda mientras conducía en el municipio bonaerense de Florencio Varela.



"Un camionero pone a su hijo a manejar por la ruta, otro colectivero maneja con su hijo en la falda mientras presta servicio y otro le da la camioneta a su hijo de 11 años para que maneje porque está borracho", señaló el organismo a través de un comunicado en el que menciona otros casos relacionados con la seguridad vial que ocurrieron recientemente.



El hecho en cuestión, que llegó a la ANSV mediante el canal de denuncias que pone a disposición de la ciudadanía, fue registrado a partir de un video que muestra a un adulto manejando con un niño en su falda en las calles de Florencia Varela.



En este sentido, la ANSV sostuvo que son "todos hechos de irresponsabilidad parental y de desprecio por la vida", motivo por el cual la ANSV intervino suspendiendo las licencias de conducir y realizando las denuncias "en los casos que son necesarios", en las oficinas de asistencia a menores.



El responsable tiene Licencia Nacional de Conducir radicada en Quilmes, y al quedar suspendido por una decisión conjunta entre la ANSV, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y el municipio, deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.



Por su parte, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, expresó que "gracias al compromiso de la ciudadanía que se involucra y registra este tipo de conductas imprudentes, y a un trabajo articulado con el Ministerio de Transporte bonaerense y con los municipios estamos sacando de las calles a conductores irresponsables".



Y agregó que "no nos hace gracia que estas cosas pasen, ni tampoco queremos que pongan en peligro la vida de los más chiquitos y la de todos los ciudadanos. Como Estado nacional vamos a seguir trabajando en el seguimiento de cada caso y cuando sea necesario accionaremos judicialmente".



La suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.



En este sentido, la agencia recordó que tiene habilitado un canal de denuncias de violencia vial -que incluye insultos, golpes, carreras callejeras y darse a la fuga, entre otras- para que quien sufrió o fue testigo de un hecho de violencia vial en cualquier parte del país pueda realizar la denuncia compartiendo el material a la línea de WhatsApp 011-6207-0590 o través a las redes sociales de la ANSV (@InfoSegVial).



También puede enviarse por mail a comunicacion@seguridadvial.gob.ar

La organización Luchemos por la Vida cuestionó y repudió este miércoles la actitud de Martiniano Molina , exintendente de Quilmes y actual diputado bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), por viajar en automóvil sin usar cinturón de seguridad y planteó que las autoridades que incumplen la ley “deberían ser sancionadas con el máximo rigor”.“Hace unos días, el diputado bonaerense y exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, se grabó para dar consejos en redes sociales para 'no morir de amargura' con el mate, pero se arriesgó al no usar el cinturón de seguridad”, destacó este miércoles en un comunicado la organización que trabaja en la prevención de accidentes de tránsito.Según se desprende del documento,“No tenía puesto el cinturón de seguridad viajando en el asiento de atrás del vehículo; y en el viaje de regreso, nuevamente viajó sin colocarse el cinturón, como puede verse en otra de sus historias de Instagram”, se indicó, y se citó como fuente varios medios que publicaron el posteo de las redes.Luchemos por la Vida, aseguró que “hay una razón legal fundamental para su uso: la ley vigente en todo el territorio nacional obliga al uso de los cinturones a todos los ocupantes de un vehículo automotor, y los niños deben viajar ajustados por un Sistema de Retención Infantil (SRI)”.La organización planteó que “ante conductas en contra de la Seguridad Vial como ésta, deberían ser sancionadas con el máximo rigor”.Además, Luchemos por la Vida señaló que “la efectividad de los cinturones como medio eficaz para salvar vidas en caso de sufrir un siniestro vial es una verdad científicamente demostrada”, dado que, indicaron “el cinturón de seguridad impide golpearse o ser despedido del vehículo, hacia una muerte casi segura”.“Irracionalmente algunas personas se niegan a aceptar esta realidad por múltiples razones con las que intentan justificar que siguen arriesgando sus vidas innecesariamente, por el simple capricho de no hacer un ‘click’, y protegerse mucho más, no sólo a ellos, sino también a los demás”, se destacó.Por otro, se indicó que en el marco de una, que busca reducir los muertos en todo el mundo al menos un 50% en 10 años, trabajan para que en 2030“En nuestro país, podríamos salvar nada menos que 1.000 vidas cada año, si logramos que todos usen el cinturón de seguridad”, indica el documento.“Las autoridades en los máximos niveles, y también muy especialmente los funcionarios y autoridades que trabajan en el tema tránsito y seguridad vial, deben cumplir y hacer cumplir la ley, y dar el buen ejemplo, además de implementar el control serio y eficaz y la sanción efectiva a los infractores, para terminar de convencer a quienes aún no se deciden a hacer un click por la vida”, concluyeron.