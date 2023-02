Confirman que Lucía llegó muerta a la sala a la que la llevaron los acusados

Lucía Pérez fue asesinada brutalmente el sábado 8 de octubre de 2016. /Foto: Facebook.

La oficial de guardia

El otro agente

El personal de la salita

Un vecino de la zona

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Dos oficiales de la policía bonaerense y un enfermero que declararon este miércoles en el marco del, aseguraron que la adolescente de 16 años llegó sin vida a la sala de salud del sur de la ciudad a la que fue trasladada por ambos imputados en la tarde del sábado 8 de octubre de 2016.La primera testigo de la segunda jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 marplatense fue, quien, cuatro kilómetros al sur del Faro de Punta Mogotes, cuandoDijo que al desplazarse al lugar encontró afuera a Matías Farías (29), uno de los dos imputados junto a Juan Pablo Offidani (47), quien aseguró entonces que solo sabía que la joven se llamaba Lucía, que la había "conocido ese día" y que ella "había consumido gran cantidad de cocaína".Rivelli contó que al ver a la menor sin vida sobre una camilla advirtió que llevaba medias sin calzado, y que percibió "polvo blanco cerca de la nariz"., y exhibió por primera vez ante un tribunal una serie de imágenes, luego de que los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz hicieran lugar al pedido en ese sentido del fiscal Leandro Arévalo, pese a la oposición de las defensas, encabezadas por María Laura Solari y César Sivo.La misma testigo había declarado en el primer juicio por el hecho, en noviembre de 2018, en el que los imputados resultaron absueltos por el delito femicidio y abuso sexual, pero en aquella ocasión las fotos no fueron exhibidas.En su testimonio, relató además que al llegar al lugar junto a otro efectivo,, el personal médico les informó que "habían tratado de reanimarla" sin éxito.mientras estaban en la casa de él, y que la había metido "en la ducha para tratar de reanimarla", pero que, como no reaccionó, pidió ayuda a Offidani para trasladarla.El oficial precisó que al ingresar a la sala de salud advirtió una camioneta estacionada en la puerta, pero que al salir, "ya no estaba".Dijo que Farías "estaba asustado" y que le explicó que la joven "había llegado con estupefacientes a su domicilio".El enfermero, quien asistió a Lucía en la salita barrial, declaró por su parte que, que según otro testigo de la jornada conducía Offidani, y que ""Empezamos con maniobras de RCP, pero no pudimos salvarla", señaló, y explicó que la joven no tenía corpiño, y que no recordaba haber visto moretones ni sangrado., precisó que, acompañada por Farías, y que junto a Offidani en la cabina iba otro hombre mayor, en referencia a Alejandro Maciel, imputado y absuelto en el primer juicio, quien falleció en 2020.Indicó que vio "intranquilos" a los dos acusados, que notó "algo raro", y que al ver llegar a Rivelli y Jerez, Offidani, a quien definió como "el jefe de la situación", "salió arando" con la camioneta, "escapándose de algo" junto a Maciel.Farías y Offidani están imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio".En la apertura del juicio, en la mañana del martes, el fiscal ratificó la misma acusación por la que ambos fueron absueltos en un primer juicio, en 2018, anulado dos años más tarde por un fallo del Tribunal de Casación bonaerense.