El FDT se prepara para la primera reunión de la mesa política que convocó el presidente

Alberto Fernández cenó con ministros e intendentes de la primera y la tercera sección electoral. / Foto: Presidencia

Massa plantepo la necesidad de que el Presidente defina si irá por la reelección / Foto: Prensa.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que el jefe de Estado planteó que la etapa electoral que se avecina "nos tiene que encontrar unidos y coherentes en el camino que vamos a tomar

Desde el kirchnerismo insisten en la necesidad de tratar la proscripción a la Vicepresidenta / Foto: Osvaldo Fantón.

La proscripción a Cristina Fernández, en el debate

El Frente de Todos (FdT) se prepara para analizar su estrategia electoral en la primera reunión de su mesa política nacional que Alberto Fernández convocó para el próximo jueves 16, mientras que un sector de la coalición pedirá discutir en ese ámbito la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Este martes, el presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad del Frente de Todos (FdT) durante el encuentro que mantuvo con intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.Al encuentro se sumaron los ministros de Economía, Sergio Massa; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.Así lo confirmaron los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quienes participaron de la cena que se llevó a cabo en la Quinta Presidencial de Olivos y que, de acuerdo a las diversas fuentes consultadas, transcurrió en un clima ameno., hecho que los intendentes reafirmaron, y planteó que "no hay desunión, ni grietas" al seno del peronismo."Nos dijo el presidente Fernández que tenemos que estar todos unidos en el mismo bote ", señaló además Descalzo a Télam.En una entrevista con FM La Patriada, Cagliardi contó que "fue una reunión muy amena, en la que se habló del estado de salud que tiene la Argentina, el futuro de la economía y del desarrollo; y en donde el Presidente dijo que él iba a defender el Frente de Todos, por lo que espera que estemos todos juntos y unidos"."Nos dijo (el Presidente) que el jueves 16 habrá una reunión con las cabezas del armado del Frente de Todos, con los partidos que lo conforman. A partir de ahí, se trabajará. Fue una reunión informativa de economía y de los procesos electorales. A la vez, Massa repitió que no puede ser ministro y candidato, porque sería incompatible. Él tiene la ocupación de sacar adelante la economía", destacó.Voceros del FdT confiaron que, durante la cena, el ministro Massa le pidió al Presidente que defina en el corto plazo si va a competir por la reelección, agregaron que además le requirió que habilite la competencia interna en las PASO para ampliar la oferta de aspirantes a ese cargo y señalaron que ratificó que no será candidato porque ello es incompatible con la función de titular del Palacio de Hacienda.El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que el jefe de Estado planteó que la etapa electoral que se avecina "nos tiene que encontrar unidos y coherentes en el camino que vamos a tomar"., sino que planteó la construcción democrática del espacio. Eso tiene que ver con el camino que vamos a transitar estos meses", contó el jefe comunal en declaraciones a Radio 10.Los demás intendentes y autoridades que asistieron al encuentro fueron Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alejo Chobornoff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Carlos Ramil (Escobar), Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mario Ishii (José C. Paz).También participaron Javier Osuna (Las Heras), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Joaquín Gritondia (Marcos Paz), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro), Blanca Cantero (Presidente Perón), Leonardo Angueira (Punta Indio), Juan Andreotti (San Fernando), Fernando Moreira (San Martín) y Nicolás Mantegazza (San Vicente)., en declaraciones formuladas a la radio AM 530.La funcionaria consideró asimismo que el FdT tiene “por delante la tarea de consolidar la unidad del frente político y para eso tiene que haber una PASO” donde compitan todos los sectores que pugnan por encarar una candidatura presidencial.Tolosa Paz dijo que la PASO es la instancia que sirve para “canalizar los matices” y la “heterogeneidad” del Frente de Todos.Por su parte,y señaló que "las candidaturas son el final de la conversación"."Lo único que no está permitido en esta mesa ni en ninguna otra es el derrotismo o los brazos caídos. Cada uno va a tener que dar cuenta que hizo para ganar las elecciones. Las candidaturas son el final de la conversación, no el comienzo. Ahora tenemos que estar trabajando en seguir llevando alivio y mostrando resultados del esfuerzo que hizo el laburante sin bajar los brazos", afirmó Katopodis en declaraciones a Radio 10.En ese marco, el funcionario llamó a que estos encuentros sean "espacios orientados a cumplir con el contrato electoral" y no solo para que "los políticos hablemos entre nosotros".Katopodis sostuvo que el FdT "tiene vida política" a diferencia de otros espacios que "cuidan la puesta en escena o arman videos para las redes como hicieron durante el macrismo para después quebrar la Argentina dejando una herencia que seguimos queriendo enfrentar"., y consideran que la exmandataria es quien debe encabezar la fórmula del oficialismo en los próximos comicios."El tema de la proscripción tiene que ser central en los debates de la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el gobierno", afirmó Yasky en declaraciones a la radio online Futurock.De esta forma se refirió el dirigente sindical a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad.El titular de la CTA aseguró que el FdT está "en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha" y consideró que "el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común" para presentarle al electorado."Me niego a creer que Cristina está fuera de la cancha. En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicillof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)", remarcó.Además, el referente gremial sostuvo que "sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta".El senador nacional del FdT por la Ciudad de Buenos Aires,en declaraciones a FM La Patrida queen las próximas elecciones."Está condenada por un Tribunal bochornoso (El TOF 2 de la Capital Federal). Esa decisión ahora está en manos de una Cámara escandalosa y, en última instancia, de esa Corte que tiene 60 denuncias”, señaló en relación al fallo que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.Asimismo, consideró que se viene un año "dónde va a haber mucho movimiento en la calle" y uno de los ejes será "la proscripción de Cristina".