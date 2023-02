Emiliano "Dibu" Martínez elegido finalista del premio The Best de la FIFA

"Dibu", uno de los finalistas como Mejor Arquero en los premios The Best. Foto: Fernando Gens

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are...



🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

Los Premios The Best se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 27 de febrero, donde los grandes premios a entregar serán los de siete ternas: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, Mejor Entrenadora, Mejor Arquero, Mejor Arquera y la de los hinchas sobresalientes “The Best FIFA Fan Award”. En este último figuran los fanáticos argentinos, saudíes y japoneses, los cuales estuvieron presentes en Qatar 2022.