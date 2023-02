Katopodis, sobre la mesa política del FdT: "Lo único prohibido es el derrotismo"

Katopodis , advirtió que "la derecha no es una hipótesis" sino que "está a la vuelta de la esquina y quieren volver en una versión mucho más violenta". / Foto: Daniel Dabove

El Ministro de Obras Publicas, Gabriel Katopodis sostuvo que en la mesa política del Frente de Todos (FdT) "lo único que no estará permitido es el derrotismo" y señaló que "las candidaturas son el final de la conversación"."Lo único que no está permitido en esta mesa ni en ninguna otra es el derrotismo o los brazos caídos. Cada uno va a tener que dar cuenta que hizo para ganar las elecciones", aseguró Katopodis en declaraciones a Radio 10.De esta forma, el ministro se refirió a la mesa política convocada por el presidente Alberto Fernández de cara a las próximas elecciones y anticipó que va a ser "una instancia donde se logren más coincidencias"."Las candidaturas son el final de la conversación, no el comienzo. Ahora tenemos que estar trabajando en seguir llevando alivio y mostrando resultados del esfuerzo que hizo el laburante sin bajar los brazos", afirmó.En ese marco,"Las demandas de Argentina y nuestros desafíos como fuerza política nos demandan más entendimiento y coordinación", aseguró.Asimismo, advirtió que, remarcó.Katopodis sostuvo que el FdT "tiene vida política" a diferencia de otros espacios que "cuidan la puesta en escena o arman videos para las redes como hicieron durante el macrismo para después quebrar la Argentina dejando una herencia que seguimos queriendo enfrentar".. Lo que no puede pasar es que con los matices aplaudan en la tribuna de enfrente porque ahí se pasó un límite", completó.