“El 16 habrá una mesa donde habrá tres patas: Alberto, Cristina y Massa"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que la mesa que convocó el presidente Alberto Fernández con el objetivo de que el Frente de Todos elabore las reglas electorales rumbo a las elecciones presidenciales“El 16 habrá una mesa donde habrá tres patas: Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y (Sergio) Massa, donde se definirá el calendario electoral y las formas de hacer una PASO ordenada”, aseguró esta mañana Tolosa Paz al hablar con la radio AM 530.La funcionaria consideró asimismo que el Frente de Todos tiene “por delante la tarea dey para eso tiene que haber una PASO” donde compitan todos los sectores que pugnan por encarar una candidatura presidencial.Tolosa Paz dijo que la PASO es la instancia que sirve para “canalizar los matices” y la “heterogeneidad” del Frente de Todos.Como ejemplo, aseguró: “Máximo Kirchner critica el dólar soja y Massa lo defiende; Máximo no cree en el acuerdo con el Fondo y Massa sí; Alberto cree en las paritarias libres y no en otorgar sumas fijas, Cristina cree en otorgar sumas fijas”.Al respecto dijo que deben existir en las PASO “para alcanzar los objetivos” e insistió en que “el canal para poder sostener la unidad son las PASO”.Sobre las distintas posturas dentro de la coalición de Gobierno, aseguró que “estamos los que abonamos la teoría de que esto lo tienen que poder resolver entre Alberto y Cristina”.“La semana pasada, me consta,”, aseguró Tolosa Paz.La funcionaria se refirió así al malestar que dejó trascender el ministro del Interior al no ser invitado a un encuentro entre organismos de derechos humanos y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, cuando el mandatario brasileño estuvo de visita en Buenos Aires.Al respecto, Tolosa Paz aclaró que, aunque consideró que “cuando vos sos ministro o ministra vos te debés a ese Presidente”.Al referirse a las distintas líneas internas dentro del Frente de Todos evaluó que “el albertismo no existe, y el propio Presidente dice que no cree en los 'ísmos'”.“Yo soy profundamente peronista y también kirchnerista, porque”, opinó.Tolosa Paz dijo que el Frente de Todos “siempre fue heterogéneo, desde el arranque”, y se preguntó: “¿Alguien pensó que con esa heterogeneidad íbamos a ser una sinfónica sin ruidos?”.La funcionaria defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia al sostener que “no hay sistema judicial con una Corte que dejo entrever sus vínculos con el poder fáctico” que “”.Consideró asimismo que estos cambios en la Justicia deben lograrse a través del camino legislativo, y no con “resoluciones del Poder Ejecutivo”.“La propia Cristina nos enseña el camino y ella”, dijo Tolosa Paz.“Cuando ella era Presidenta y tuvo esa Justicia tremenda elevó proyectos para mejorar la justicia; ese Poder Judicial se discute con más legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores”, afirmó.