Yasky: "La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política"

Elaseguró este miércoles que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es la candidata que tiene que encabezar" la fórmula electoral del oficialismo y sostuvo que tema de su "proscripción tiene que ser central en los debates de lapara analizar las estrategias electorales de la coalición de cara a las próximas elecciones."Es un tema que hay que resolver. La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el gobierno", afirmó Yasky en declaraciones a la radio online Futurock.De esta forma se refirió el dirigente sindical a laen el juicio de la causa Vialidad.El titular de la CTA aseguró que el FdT está "en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha" y consideró que "el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común" para presentarle al electorado.En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicilof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)", remarcó.Además, el referente gremial sostuvo que "sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta"."No quiero resignarme a aceptar que esta decisión la tomaron los del círculo rojo. Apuraron un juicio trucho para condenarla y sacarla de la cancha con esa condena de inhabilita de por vida. Suena a las dictaduras que sufríamos en el siglo XX", agregó.Al ser consultado por una posible respuesta por parte de la militancia,"También me imagino decisiones del gobierno antes de la definición electoral o una iniciativa a nivel internacional. Hay muchos caminos que no fueron explorados y hay que ponerlos sobre la mesa el día que nos convoquen a una mesa política", apuntó.En tanto, aseguró que desde la oposición "quieren hacer bardo económico" porque "saben que si seguimos estabilizando el país, ellos la tiene difícil" en las próximas elecciones.y que haya una brutal devaluación para que pierda las elecciones y seguir engordando su dinero en los paraísos fiscales", completó.