El presidente Lasso denunció a jueces por favorecer a criminales

El mandatario identificó en su intervención a cinco jueces que han dictado la excarcelación de presuntos asesinos, violadores y traficantes de armas y drogas / Foto: AFP

Rafael Correa tachó de "cínico" el llamado de Lasso a construir un acuerdo nacional / Foto: Florencia Downes

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que el Gobierno del Ecuador declaró la guerra al crimen organizado y a las “mafias antipatria” que roban la paz y tranquilidad, yPor cadena nacional,, en el marco de su lucha contra el crimen organizado."Contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes", expresó el mandatario en la alocución por radio y televisión de anoche, en la que anunció que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el cual lidera, denunciará ante la Fiscalía a los magistrados a los que acusa de irregularidades.El Ejecutivo también presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura, un ente disciplinario de la función judicial."Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad", dijo Lasso, añadiendo que sin embargo "algunos malos jueces liberan a esos delincuentes", informó la agencia de noticias AFP.El mandatario identificó en su intervención a cinco jueces que han dictado la excarcelación de presuntos asesinos, violadores y traficantes de armas y drogas, así como declararon inocentes "a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales".Entre los jueces que nombró Lasso se encuentra, magistrado de La Concordia, destituido por el Consejo de la Judicatura.Lasso aseguró que Lindao deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado por haber tramitado una acción de protección “para devolver los bienes incautados a un narcotraficante; liberar al asesino de un concejal tras haber cumplido dos de 24 años de pena; y tratar de regresar a un privado de libertad de La Roca a la cárcel de Santo Domingo”., de Guayaquil, es otro de los jueces denunciados por Lasso."Ustedes tienen derecho de saber quiénes son esos malos jueces que liberan delincuentes", señaló Lasso, en el poder desde 2021.Agregó que el país estará pendiente de las decisiones de las autoridades del ramo sobre "si los desvinculan del sistema judicial o no, si los sancionan o no, si se les permite dejar en libertad a un criminal más o no"."A los demás jueces corruptos, que esto les sirva como advertencia. Nosotros seguimos vigilando", enfatizó.Lasso acusó en diciembre al sistema judicial de darle la espalda en su lucha contra el narcotráfico, un problema que ha crecido en los últimos años en la nación generando un alto nivel de criminalidad, que se traduce en 25 homicidios por cada 100.000 personas en 2022 frente a 14 de 2021., manifestó entonces.Los ecuatorianos rechazaron el domingo en las urnas una propuesta presidencial de poder extraditar a connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional.La iniciativa fue parte de una consulta popular para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia y medioambiente, que fue negada por los electores.El "No" se impuso en las ocho preguntas del referendo que planteaban cuestiones como permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por crimen organizado, reducir el número de asambleístas y quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la facultad de elegir autoridades como el fiscal general y el contralor.Al respecto, el ministro de Gobierno y Gestión Política, Francisco Jiménez, hizo un llamado a "desdramatizar la política", al tiempo que agregó que la derrota de la consulta popular no debe ser considera como un plebiscito en contra del Lasso.Sin embargo, el lunes, tras el fracaso del referéndum, el mandatario ecuatoriano hizo un llamado a la unidad nacional y un acuerdo entre fuerzas políticas que dé prioridad a la seguridad, la agenda legislativa y la economía para trabajar de manera conjunta por el progreso del Ecuador y bienestar de los ciudadanos., tuiteó el expresidente Rafael Correa en respuesta al llamado de Lasso.Desde que acabó su mandato, Correa (2007 a 2017) reside en Bélgica, donde alega tener la condición de refugiado, lo que en principio le protege de la extradición solicitada por la Justicia ecuatoriana para cumplir una condena de ocho años de cárcel por corrupción para la financiación de su formación política, cuando aún era gobernante., Correa afirmó que el "contundente" triunfo del No en el referendo era "un claro mensaje revocatorio" de Lasso y tachó de "cínico" su llamado a construir un acuerdo nacional para abordar la crítica situación que atraviesa el país.