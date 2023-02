Fabián Cagliardi: "De estas charlas saldrá el candidato del Frente de Todos"

Cagliardi relató que en la reunión se trataron "los atropellos del Poder Judicial". Foto Twitter.

Jefes comunales de la primera y tercera secciones electorales bonaerenses se reunieron con Alberto Fernández. Foto: Presidencia.

"Es una candidata (por Cristina Fernández de Kirchner) muy potable que quieren sacar del juego" Fabián Cagliardi

El, dijo que durante el encuentro que mantuvieron los jefes comunales de la primera y tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández "se habló mucho sobre el estado actual de Argentina" y consideró que de encuentros como el de este martes a la noche "saldrá el candidato del Frente de Todos (FdT)"."Fue una cena muy amena.. Muchos de los intendentes expresaron las preocupaciones que tienen en cada uno de los distritos. Fue una reunión mas informativa sobre economía y proyectos para llevar adelante", reveló Cagliardi en declaraciones a FM La Patriada.También estuvieron presentes los ministros de Economía, Sergio Massa; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.Al ser consultado sobre si el jefe de Estado confirmó si va a presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, el intendente sostuvo que Alberto Fernández"Creo que Alberto dejó la posibilidad abierta y tiene que ver con las próximas reuniones del FdT. Hoy más que nunca tenemos que estar todos juntos por el bien de Argentina y defender al mejor postulante que podamos presentar. En estas charlas va a salir el candidato y sino, serán varios", afirmó el mandatario comunal.Cagliardi sostuvo que en la reunión Massa "repitió que no puede ser ministro (de Economía) y candidato a la vez porque no es compatible" y que manifestó que el funcionario tiene una "preocupación muy grande por sacar el país adelante"."La situación es muy próspera de cara al futuro.y cómo están creciendo las empresas. Son temas que todavía no se están trasladando a los distintos distritos pero que se comienza a ver una mejora en lo económico", aseguró.Además, el intendente contó que en la reunióny consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es una candidata muy potable que quieren sacar del juego", al referirse a la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la causa Vialidad."Creo que el pueblo argentino va a salir a buscarla. La discusión hay que darla, es importante. Cristina siempre está donde realmente el pueblo la necesita", subrayó.Y concluyó: "No veo que haya segunda vuelta,porque ya sabemos cómo gobernó Cambiemos. La gente se va a inclinar por el peronismo".