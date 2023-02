Denuncian a la Corte por "desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial

"Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda", aseguró Martínez / Foto: Archivo.

La diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos) afirmó que "se registran una serie de denuncias y desmanejos" por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justiciay defendió que se avance en la admisibilidad del Juicio Político donde se investigue el "mal desempeño y posible delito de malversación"."Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación", afirmó Martínez en declaraciones a radio AM 750.El próximo jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismode Justicia: Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.La legisladora sostuvo que "el daño institucional provocado por la Corte es muy grave" y recordó que en el año 2008 se llegó a "una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones" en la obra social del Poder Judicial.Esa resolución le otorgaba a la Corte la potestad de realizar auditoría de la gestión, contrataciones, fijar el plan presupuestario y los nombramiento de la comisión directiva de la prestadora."Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo", detalló.Además, Martínez consignó que se registró en la obra social "una falta de previsión presupuestaria" y los balances "no eran firmados por el colegio profesional" de Ciencias Económicas."Hay, y causas judiciales abiertas por los trabajadores" de la prestadora, apuntó la legisladora.En tanto, Martínez aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social "fue muy importante"."La denuncia de la Coalición Cívica reitera el tema,. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas", completó.