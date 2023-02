Una de cada tres escuelas del mundo no tiene agua potable, según la Unesco

El texto advierte que casi la mitad de las escuelas carecen de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. / Foto: UNESCO

La falta de infraestructuras impide a las escuelas ofrecer "un entorno seguro que proteja contra las enfermedades, el Covid, los parásitos, las enfermedades respiratorias, la diarrea", indicó Emilie Sidaner, coordinadora de la publicación. / Foto: UNESCO.

Una de cada tres escuelas del mundo no tiene agua potable y casi la mitad carecen de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, situación que no solo afecta la salud de niñas y niños, sino que también "limita su capacidad de aprender", aseguró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un informe publicado este miércoles."A escala mundial, cerca de una de cada tres escuelas no tiene agua potable. Una de cada tres escuelas no tiene instalaciones sanitarias básicas", apuntó el documento titulado "Listo para aprender y prosperar: salud en la escuela y nutrición en el mundo".También se advirtió que ". Y los progresos son muy lentos"."Los niños de países con bajos ingresos tienen menos probabilidades de asistir a las escuelas que ofrecen esos servicios básicos y", señaló el texto, según consignó la agencia de noticias AFP.Esta falta de infraestructuras", indicó Emilie Sidaner, coordinadora de la publicación.Para la especialista en salud y alimentación escolar, la situación representa principalmente un "desafío" para las niñas, y a veces también para las maestros, que "no pueden ir a la escuela cuando están con la menstruación", lo que obstaculiza el "acceso equitativo a la educación para las niñas"., señaló Sidaner.En ese sentido, remarcó que "hay una" porque eso permite un "aprendizaje de calidad", mientras que el hambre afecta la concentración y el deseo de aprender., lamentó la experta.