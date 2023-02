Beinusz Szmukler, abogado y luchador por los derechos humanos, murió a los 91 años

Beinusz Szmukler murió a los 91 años.

Despedimos con honor y profunda tristeza a quien fue un destacado abogado del pueblo y profundamente humanista. Beinusz Szmukler, militante histórico de la Liga y destacado integrante de la Asociación Americana de Juristas. (sigue) pic.twitter.com/WVwyPwu6pI — L A D H (@ligaddhh) February 8, 2023

El abogado, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y uno de los fundadores del espacio Justicia Legítima,, informó la rama argentina de la propia AAJ a través de sus redes sociales.Personalidades y organismos ligados al Derecho y a la defensa de los DDHH reconocieron su trayectoria y reivindicaron su compromiso comoal despedirlo desde las redes, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), desde donde además lo recordaron como un "militante histórico" de esa organización.En tanto, desde el Instituto Espacio para la Memoria destacaron "su rigor, su bonhomía, su generosidad y su humor imperecedero", mientras que la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, expresó su dolor por la muerte de "un enorme amigo, alguien que quería y admiraba y que fue".Szmukler, su firma no faltaba en los pronunciamientos que exigían un Poder Judicial que no se subordine al poder económico y, pese a su edad, solía participar en movilizaciones en el espacio público: el 1° de febrero último, por caso, había participado de la concentración en las puertas del Palacio de Tribunales bajo la consigna "#1F, fuera la mafia judicial"., un poblado que fue objeto de los crímenes del nazismo en su ofensiva hacia el Este; alguna vez, cuando tuvo que enumerar cuáles eran los principios que guiaban su práctica, dijo que eraSzmukler, quien se consideraba un hombre de izquierda y estuvo siempre cerca de Cuba, también fue despedido por el embajador de la isla en la Argentina,, quien lo definió comoLas palabras de tristeza y reconocimiento incluyeron además a figuras de la cultura, como la cantante de tangos Patricia Malanca ("que florezcan mil Beinusz", posteó) y a colegas que compartían con él la práctica del Derecho, como el abogado penalista Maximiliano Rusconi, que expresó su pesar por "la enorme pérdida".Desde la Asociación Americana de Juristas, de la que era presidente consultivo, difundieron a última hora del martes un mensaje en el que expusieron "no tener palabras para describir y comunicar" lo que representa para esa entidad la muerte de "nuestro querido Beinusz Szmukler".El abogado y luchador por los derechos humanos es despedido en la casa velatoria O'Higgins este miércoles desde las 8 y hasta las 24 ubicada en O'Higgins 2842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.