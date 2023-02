Debut y triunfo de Coria y Delbonis en el Córdoba Open

🎾Un partido a puro saque@fedecoria le ganó 6-7 6-1 y 6-2 a Thiago Monteiro y se metió en octavos de final



✅12 aces metió en 2 horas y 42 minutos de juego



El rosarinoeste martes en el Córdoba Open ATP250 que se disputa en el Polo Deportivo Kempes, mientras que en la madrugada de este miércoles, jugaba su partido el bahiense Guido Pella frente al italiano Andrea Vavassori.Este miércoles verán acción los argentinos Tomás Etcheverry (81), Facundo Bagnis (88), Pedro Cachin (66) y Sebastián Báez (47), mientras que los debuts de los tres primeros preclasificados, Diego Schwarztman (28), Francisco Cerúndolo (31) y el vigente campeón, el español Albert Ramos Viñolas (54), serán el jueves en partidos correspondientes a la segunda ronda (octavos de final).El "Peque" disputó todas las ediciones del abierto cordobés pero nunca pudo coronarse: fue finalista en 2020 y semifinalista el año pasado.Coria, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP, superó a Monteiro (78) por 6-7, 6-1 y 6-2, Delbonis (131) hizo lo mismo con el chileno Tabilo (146) por 6-7, 6-2 y 7-6, y Pella (1018) comenzaba, pasada la medianoche, su encuentro de primera ronda ante el italiano Vavassori (221), surgido de la clasificación.El rosarino Coria no tuvo un buen comienzo en el sofocante calor de la pista de polvo de ladrillo de la cancha central, donde a la siesta se registraron temperaturas superiores a los 38 grados, y tras perder el primer set, se rehízo en los dos restantes para quedarse con solidez y contundencia con el triunfo.Tras el duelo, en el que se impuso en 2 horas y 43 minutos, el tenista de Rosario aseguró que no tuvo un buen día en la previa al encuentro, ya que se sentía descompuesto producto de una intoxicación y sin saber si podría estar presente en la cancha.y espera en la siguiente fase por el ganador del partido que disputarán mañana Bagnis y el italiano Marco Cecchinato.En la noche cordobesa se vio otro partido intenso y muy disputado, en el primer parcial Delbonis dispuso de cuatro puntos para quedarse el set, pero se apresuró una y otra vez en busca de definirlo a su favor, pero el tenista de Chile aprovechó su primera chance y ganó ese tie-break, por 10 a 8.En el segundo set se vio lo mejor del oriundo de Azul, sólido desde el fondo de la cancha y con buenos puntos en el servicio (jugó el 75% de los puntos con su primer saque) pudo inclinar el marcador a su favor por un cómodo 6-2.Pero la consistencia del chileno volvió para el set decisivo, pudo quebrar el saque de Delbonis en el quinto juego, y parecía encaminarse a la victoria, pero no pudo concretar los dos match point que dispuso cuando se imponía 5 a 4, y le dio vida a Delbonis, que apeló a su experiencia para revertir el marcador.Pudo ponerse 5 a 5 el de Azul y la definición se estiró nuevamente hasta el tie break, en el que nuevamente el chileno se puso arriba, peroLuego del extenso partido que duró poco más de 3 horas, Delbonis expresó que "es muy lindo jugar con su gente" y agradeció a los que se quedaron a alentar a pesar del horario.Por su parte, el chileno Cristian Garín (103), quien supo coronarse en tierras cordobesas en el 2020, impuso su juego sobre el final y eliminó al español Pedro Martínez (72) por 7-6, 2-6 y 6-0.En la cancha 1 el chileno Tomás Barrios Vera (212) se llevó un gran triunfo ante el colombiano Daniel Elahí Galán (83) por 7-6 y 6-2 para meterse en la próxima instancia.En la jornada de miércoles la acción se desarrollará por completo en la cancha Central, y dará inicio con el juego entre Etcheverry y el portugués Joao Sousa (162), y luego vendrán los choques entre Bagnis y el italiano Cecchinato (93), Cachin frente al boliviano Hugo Delien (138), mientras que en el cierre Báez se medirá con el nacionalizado italiano Luciano Darderi (140).El torneo categoría 250 se juegue en las canchas del Polo Deportivo Kempes hasta domingo 12, como previa del ATP de Buenos Aires, reparte 642.735 dólares en premios y es televisado por la señal Fox Sports 2.