Argentina acordó con el BID un préstamo de US$ 80 millones destinado a las mipymes

NUEVO PROGRAMA CON EL BID



El ministro de Economía, @SergioMassa junto al secretario @DMVasco de @Produccion_Arg y al representante en Argentina de @el_BID, @jAgustinAguerre, anuncian nuevo programa de financiamiento para las MiPyME del país.https://t.co/Jw7In87BPZ — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) February 8, 2023

Massa (@SergioMassa) recibió a Rodriguez Saa para acelerar la asistencia financiera a Pymes de San Luishttps://t.co/hYAXCVUAL1 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 3, 2023

El ministro de Economía,, anunció este martes que la Argentina acordó con elun préstamo por 80 millones de dólares, destinado al desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).Massa señaló que del total de los desembolsos de 2022, un 77% se desembolsaron durante el período agosto-diciembre, mejorando la performance anterior, ya que la Argentina paga intereses por préstamos que no usa".El ministro destacó que "superando los 5.023 millones de dólares y aspiramos en el 2023 a superar el ritmo de desembolsos y estamos negociando una serie de líneas de créditos adicionales, tal vez la más importante con el BID, relacionada con la sequía. Lo más importante con los multilaterales es el flujo de capitales que en el 2022, el flujo neto de capitales fue de 1.923 millones de dólares".Más adelante, el ministro puntualizó que "en este caso, estamos firmando un contrato por unos 80 millones de dólares adicionales, enfocado en lo que es el".Massa explicó que "esta línea tiene tres objetivos, desarrollo e innovación, sustentabilidad y transformación digital"."Estos préstamos tiene cuatro componentes, uno de aportes no reembolsables de 28 millones de dólares, otro de aportes no reembolsables para la transformación digital, con el objetivo que haya mipymes 4.0, un tercero para el apoyo de la red federal a las mipymes y un cuarto para la capacitación de las mipymes", añadió.