El Gobierno y colegios privados acordaron topes en las cuotas

Perczyk destacó el compromiso de subsidiar las tarifas de energía de colegios privados El ministro de Educación, Jaime Perczyk, rescató el compromiso del Ministerio de Economía de subsidiar gastos de servicios públicos y de inversiones en infraestructura de colegios de gestión privada, como parte de un acuerdo al que se llegó con las instituciones para moderar el aumento de las cuotas hasta junio.



En ese sentido, los colegios aplicarán un aumento de 16,38% en las cuotas de marzo y, a partir de entonces, un 3,35% mensual hasta junio, según confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, en una reunión con representantes de colegios privados que encabezó junto a Perczyk.



También se anunció un refuerzo de los subsidios en educación a las provincias y que se trabajará para que los colegios paguen una factura de luz "similar al de los clubes de barrio".



"Ponemos en valor el esfuerzo del ministerio de Economía en términos de energía y de subsidios para gastos de infraestructura a través de distintos mecanismos que construirá el gobierno", dijo Perczyk, quien destacó que el 25% de los colegios del país son de gestión privada, aunque "el sistema de educación es público y con responsabilidades públicas".



"La premisa con la que trabajamos es la del respeto por los docentes y nuestras escuelas. Agradecemos y valoramos ese esfuerzo que han hecho todos", cerró.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes un acuerdo con las cámaras de colegios privados con "una pauta de aumento que pretende establecer un mecanismo hasta junio que no supere la meta inflacionaria".Este acuerdo "nos permite bajar hasta más de la mitad el aumento de inicio en 16,38% y a partir de ahí recorrer un sendero de 3,35 hasta junio", anunció Massa esta tarde, acompañado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y representantes de las cámaras de colegios privados.Por el lado de las entidades educativas estuvieron los principales directivos de la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (Caiep), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) y el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec).“Para nosotros poder darle certidumbre a los argentinos es una obligación de todos los días”, subrayó Massa.El ministro también anunció que desde el Gobierno “hemos consolidado un acuerdo con más dede actualización de precios en los próximos meses, que tiene por objetivo garantizar que los gastos en marzo de nuestras familias no golpeen el salarios, los ingresos, y que los chicos vayan al colegio normalmente”.Junto con esto, Massa anticipó quepara que los colegios privados paguen los servicios de luz y gas bajo un esquema similar al que existe para los clubes de barrio, enmarcado en la tarea social que realizan.En su discurso, el titular del Palacio de Hacienda agradeció a "todas las cámaras que representan a las entidades educativas privada, al ministro de Educación y a la secretaría de Comercio" por haber alcanzado este acuerdo, "porque ya, que realmente, sumado a los gastos que día a día tenía , ponían en una situación compleja a muchas familias argentinas".Este "acuerdo voluntario" implica. A partir de ese mes, vamos a trabajar en un, explicó Massa."Se trabajó en el compromiso de este tema con la enorme mayoría de las jurisdicciones de la Argentina para que no sea solo un acuerdo que influye en las escuelas de capital o provincia sino en las escuelas de todo el país. Esperamos el compromiso de todos los Gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases de marzo, lo que estamos haciendo es que vivan un poco mejor", completó Massa.Por su parte,agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”.“Argentina tiene, por eso agradecemos que se sumen a este acuerdo”, completó el ministro.Perczyk consignó que este acuerdo "es un paso más hacia el inicio del próximo ciclo lectivo" eEl convenio establece que las escuelas privadas con subvención estatal podrán aumentar las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35 en abril, mayo y junio.En la firma del convenio participaron también el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; la directora de Educación Pública de Gestión Privada, María Gloria Zingoni; el secretario General del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango; y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz.