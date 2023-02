El jefe de asesores del Presidente criticó el comunicado de Juntos por el Cambio sobre la deuda

El jefe de asesores Antonio Aracre / Foto: Presidencia.

Antonio Aracre, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, salió este martes al cruce de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que publicaron este lunes un documento en el que calificaron a los compromisos de deuda del Tesoro como "una bomba de tiempo" e "imposibles de pagar".El comunicado de la fuerza opositora tambiénEl lunes por la noche, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se manifestaron "en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias", y acusaron a las autoridades de dejagobierno."¿Bomba de tiempo? ¿Tasas usurarias imposibles de pagar? De verdad Juntos por el Cambio cree que la gente no tiene memoria para recordar cómo llegamos al FMI y al “reperfilamiento” (eufemismo de default) del ex ministro (de Hacienda, Hernán) Lacunza?", respondió esta tarde Aracre en un mensaje en su cuenta de Twitter."Tuvimos una pandemia y una guerra. Y crecimos en dos años de los tres que llevamos en el gobierno. En el período que gobernó Cambiemos, el PBI cayó en tres de los cuatro años que nos gobernaron", agregó el funcionario, que destacó que durante el actual gobierno "sostuvimos la actividad empresaria y el consumo en pandemia con los ATP y los IFE""Hoy tenemos un PBI mayor al de 2019 y el desempleo entre los más bajos de la serie histórica. Cuando no tenés propuestas honestas y constructivas para ofrecerle a la sociedad ni antecedentes exitosos para mostrar, el silencio es el mejor consejero", subrayó Aracre.Otro de los funcionarios que se manifestó fueque aseguró que "En tanto,, dijo que en Juntos por el Cambio "están jugando con fuego" y "detrás de declaraciones explosivas y marketineras, sufrimos todos los argentinos con angustia"., enfatizó Galmarini.De la misma manera,cuestionaron la puesta en duda del pago de la deuda en pesos, una estrategia política que podría perjudicar a millones de personas, dado su efecto derrame sobre precios, actividad y hasta la estabilidad del sistema financiero.“Si es una bomba, no se paga. Una bomba estalla ahora o estalla mañana: es evidente que apuestan a que estalle ahora”, analizó el economista Emmanuel Álvarez Agis en diálogo con Cenital.Por su parte,sostuvo que la analogía de la economía como una bomba omite el hecho de que, tanto el gobierno como la oposición y la propia ciudadanía, están "todos encerrados en el mismo cuarto, no importa a quién le explota, las esquirlas nos pegan a todos y más a los que menos tienen"."Cooperar para el oficialismo y la oposición no es debilidad, es responsabilidad frente a la ciudadanía ante una crisis", afirmó Caprulo en un mensaje de Twitter.En tanto, el analista de mercado Christian Buteler dijo -también a través de Twitter- que "la campaña de JxC incluye desestabilizar la deuda local" y que "apuesta al estallido de una nueva crisis en la deuda para ganar las próximas elecciones".