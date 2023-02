Una misión solidaria partió a Perú para relevar "denuncias" de violación a los DDHH

Foto: Lara Sartor

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, partirá este martes a Perú para recabar "denuncias de violaciones a los derechos humanos", en el marco de la "represión" que se vive en ese país desde hace dos meses.", indicó el dirigente socialen conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación.Grabois remarcó que "las imágenes" de Perú desde que fue destituido el 7 de diciembre pasado el presidente Pedro Castillo "no se vieron" en otros países como Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador, a los que también viajó anteriormente la delegación., en alusión a la represión impartida por la presidenta peruana, Dina Boluarte.Al respecto, consideró queAsimismo,el accionar de organismos internacionales como laal que "las víctimas no pueden acercarse"."Nuestra delegación va al campo, a las barriadas populares, al territorio que estas organizaciones no van", exclamó el dirigente social sobre una delegación en la que son "voluntarios" que se pagan su pasaje y en la que "nadie les paga" por ir.Además de Grabois, dedurante la rueda de prensa.En tanto,Por su parte,y en todo el mundo"., y eso nos dicen que no está sucediendo", agregó.La comitiva la completan elcon experiencia en misiones internacionales.para luego "hacer un informe con las denuncias"."Lo vamos a presentar en los sistemas internacionales de derechos humanos, a nuestra propia Cancillería y a la Senta Sede", explicó.Consultado sobre si harán un pronunciamiento del escenario político que atraviesa Perú, el dirigente indicó que conoce el "reclamo muy fuerte" por la liberación de Castillo y el adelantamiento de las elecciones, pero que "no es la función" de la misión."No es nuestro objeto fundamental pronunciarnos sobre eso. Cuando volvamos vamos a tener una visión más clara", sostuvo.Entre el público que asistió a la conferencia hubo peruanos radicados en el país y pertenecientes a la organización Peruanos Autoconvocados, quienes celebraron el viaje de la delegación.Añadió que "el Gobierno de Dina Boluarte es un gobierno asesino y maltratador de los derechos humanos. Es una cuestión terrible. Esta delegación nos emociona y nos llena de satisfacción".El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Castillo dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.Tras las nuevas protestas del fin de semana en Lima, el Gobierno peruano declaró el estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, que conforman casi la práctica totalidad del centro-sur del país.