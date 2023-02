Marta Montero: “Queremos que ella tenga justicia" / Foto archivo: Diego Izquierdo.

“Hace 2.308 días que Lucía no tiene justicia. Hace cinco años que estamos esperando este juicio y saber quién mató a Lucía” Marta Montero

Los padres de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años presuntamente violada y asesinada en 2016 en Mar del Plata, aseguraron este martes, al comienzo del segundo juicio por el caso, que "un animal tiene más derechos" que los que tuvo su hija en el primer debate y que esperan que el nuevo tribunal tenga “mirada de género” y fije condenas a prisión perpetua.“Hace 2.308 días que Lucía no tiene justicia. Hace cinco años que estamos esperando este juicio y saber quién mató a Lucía”, dijo, antes del inicio de la primera audiencia.“Queremos que ella tenga justicia. Esperamos una justicia con una mirada de género que la otra vez no tuvo, ni humanitaria”, señaló en referencia al juicio de 2018, que culminó con los acusados absueltos por el femicidio, algo que luego revirtió el Tribunal de Casación al ordenar este nuevo debate oral.Montero sostuvo que en aquel fallo "no se aplicó ningún protocolo de género", y agregó: “Un animal tiene más derechos que el que tuvo Lucía en el primer juicio."Al declarar instantes más tarde en el sexto piso del edificio, la mujer señaló ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 quedesde que regresó a su casa luego del mediodía, tras haberse despedido a las 5.15 antes de salir a trabajar, pero que el teléfono celular de ella registraba una última conexión a las 10.30.Relató que luego el hermano de la joven le avisó que un policía se había comunicado con él para informarle que “había tenido un accidente”.Montero precisó que al llegar a la sala de salud del barrio Serena a la que había sido trasladado el cuerpo de la menor, en la zona sur de la ciudad balnearia, le dijeron que “había muerto de sobredosis”, y que la había “llevado su novio”, y ella aclaró entonces: “Lucía no tenía novio".Recordó que tras pedir ver el cuerpo, notó “las uñas cortitas” y dijo que “ella no usaba las uñas cortitas” pero “tenía las uñas cortaditas al ras”.Dijo además que, que “la única forma que pueden obtener el cuerpo de una joven es drogándola y llevándola hasta la muerte” y subrayó que sabían que era menor de edad, porque “la captan a esa criatura en la escuela” secundaria a la que asistía.En tanto, elantes del inicio de la audiencia: