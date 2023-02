El PO presenta precandidatos con fuertes críticas al PTS pero no se cierra a la interna

La izquierda busca consolidar un frente electoral sólido.

Romina del Pla. Candidata a Vicepresidenta por el PO junto con Gabriel Solano, quien aspira a la Presidencia en la misma fórmula del partido. Foto: Leo Vaca.

El Partido Obrero (PO), miembro del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FITU), presentará este sábado los precandidatos que buscarán un lugar en las listas del espacio de cara a las elecciones presidenciales y aseguró que, en caso de no llegar a un acuerdo, se disputará en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)."Queremos que la izquierda asuma la responsabilidad que le corresponde, tiene que estar al lado de la lucha de los trabajadores y en contra del kirchnerismo. No vemos una unión en el frente con respecto a eso", dijo hoy a Télam el dirigente del Partido Obrero y legislador porteño Gabriel Solano, quien encabezará candidatura de la fórmula presidencial, con Romina del Plá como aspirante a vicepresidenta.Asimismo, agregó que "esperan llegar a junio con un acuerdo" y en caso de no ocurrir "se disputará en las PASO".El plenario del Partido Obrero se realizará este sábado a las 12 en el Microestadio Club Atlético Lanús, ubicado en Avenida 9 de Julio 1680.La agrupación informó también que presentará como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a Néstor Pitrola y como precandidata a la jefatura de Gobierno porteño, a Vanina Biasi."La ministra de Desarrollo (Victoria Tolosa Paz) da de baja 160 mil planes sociales y mientras tanto los candidatos del PTS (Partido Socialista de los Trabajadores) están armando sus candidaturas a espaldas de las causas populares", afirmó Solano.El PTS, que integra el FITU, había presentado sus precandidatos presidenciales a mitad del año pasado: la diputada nacional Myriam Bregman como precandidata a presidenta y el diputado nacional Alejandro Vilca como precandidato a vicepresidente.Desde ese espacio, indicaron a Télam que "se evaluarán las propuestas" que presenten todos los partidos que conforman el espacio para "llevar a una lista unificada"."En caso de no ser posible una lista unificada, se definirá en las PASO", dijo el histórico dirigente del PTS, Christian "Chipi" Castillo, en declaraciones a esta agencia. En esta línea, aseguró que "abrirán el debate más adelante, en la mesa del FITU" e indicó que hoy la principal preocupación es "acordar las elecciones provinciales". "Hoy estamos acordando listas en las provincias que tienen elecciones adelantadas sin PASO. Lo hicimos en La Pampa, ahora estamos cerrando candidaturas en Neuquén y Río Negro", agregó.Para Solano, la presentación "con tanta anticipación" de listas del PTS fue un desatino: "Demuestra que tienen como prioridad excluyente una participación electoral, y eso nos coloca en una casta, tenemos que hacer otra cosa, es lo que vamos a hacer con nuestros candidatos", aseguró.Por su parte, el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) presentó a fines del año pasado a Celeste Fierro como precandidata a presidenta y a Alejandro Bodart, como vicepresidente."Mi precandidatura presidencial sigue en pie. La fórmula, que vamos a presentar en un acto en marzo, es junto a mi compañero Alejandro Bodart, dirigente de nuestro partido y referente de la provincia de Buenos Aires, como vicepresidente", dijo Celeste Fierro en declaraciones a Télam.Asimismo, indicó que la presentación de precandidatos de otros espacios del Frente se debe a que "si bien comparten un mismo programa, existen matices y diferentes perfiles"."Si bien no descartamos que pueda existir un acuerdo para una fórmula común del Frente de Izquierda Unidad, las PASO son una herramienta válida para dirimir las candidaturas, como fue en 2021", sostuvo Fierro, en consonancia con los dirigentes del PTS y el PO, y consideró importante "actuar de forma conjunta en cada uno de los procesos de lucha, sindicales y sociales".Solano, por su parte, consideró que "hoy en día tenemos una izquierda light, que se conforma con bancas parlamentarias"."Esto termina favoreciendo a (el diputado Nacional por La Libertad Avanza, Javier) Milei", afirmó y sostuvo que "la izquierda es quien verdaderamente cuestiona el sistema, tenemos que retomar el objetivo estratégico".