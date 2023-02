El Gobierno de Chile informó que hay 301 incendios forestales activos en el país

El balance trágico de los incendios

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó que hay 301 incendios forestales activos en Chile, de los cuales 169 se encuentran controlados y 81 están en combate."Tenemos 301 incendios forestales en este momento activos en Chile: hay 169 controlados y mantenemos 81 en combate", señaló Monsalve, y agregó: "mantenemos con alertas rojas las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía y se mantiene el aviso de altas temperaturas de Coquimbo hasta La Araucanía".El subsecretario del Interior también comunicó queAdemás, Monsalve informó del arribo de 33 brigadistas de Colombia y 150 brigadistas mexicanos en las próximas horas.Más temprano, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que, de los cuales cuatro se encuentran con control de detención y 11 apercibidos (a la espera de una citación de Fiscalía).Respecto a los detenidos el subsecretario afirmó que el "Gobierno va a perseguir a todo aquel que sea responsable de la generación intencional de incendios", y añadió que "cualquier persona que tenga antecedentes de la eventual intencionalidad de un incendio por favor haga la denuncia, porque hasta este momento no hay denuncias presentadas".Sobre el, la autoridad chilena aclaró que "no hay ningún sesgo en utilizar todas las herramientas que da el Estado de Derecho", pero que son "respetuosos" de las instituciones que el propio Gobierno ha nombrado."En la región del Biobío, en la región del Ñuble y en la de La Araucanía hemos nombrado un jefe de la Defensa Nacional, y por lo tanto es el jefe de la Defensa Nacional en conjunto con las Fuerzas Militares los que tienen que evaluar y tomar decisión respecto al resguardo y orden público de las regiones", señaló Monsalve."Hasta ahora los jefes de la Defensa Nacional no han considerado necesario declarar toque de queda", expresó el subsecretario del interior.Respecto a las medidas que el Gobierno ha tomado para enfrentar los incendios forestales, Monsalve informó que "en estos días hemos tenido reuniones con autoridades del Gobierno del expresidente Piñera, con autoridades de la expresidenta Bachelet, ha habido conversaciones con el mundo privado, gestiones para ayuda internacional y reuniones con todos los partidos políticos"."En este momento", cerró la autoridad nacional.Cabe recordar que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se reunió con los partidos políticos del oficialismo y la oposición para coordinar medidas de ayuda para los damnificados por los incendios forestales que afectan la zona centro-sur de Chile.Vallejo detalló la, y que pasará a ser uno de los enfoques, además de la lucha por combatir los siniestros.Respecto a la reunión con los partidos políticos, Vallejo señaló que "esta reunión pretende dejar de lado toda diferencia política que podamos tener, que son legítimas en democracia, pero lo más fundamental es la unidad en estos momentos, Chile lo demanda"."Los partidos tienen militantes, juventudes políticas, capacidades de poder desplegarse, algunos lo están haciendo y lo que hemos solicitado es poder tener una coordinación central para esto", afirmó Vallejo."Quedamos en contacto para poder establecer los requisitos, perfiles y condiciones de lo que se van a requerir en materia de voluntarios", agregó la vocera de Gobierno.La ministra de Gobierno cerró haciendo unSegún el último balance, hay 26 fallecidos y 3.569 damnificados, y son 1.159 las viviendas destruidas por los incendios forestales entre las regiones del Maule y La Araucanía, además de tres recintos de salud que terminaron calcinados por las llamas.Se precisó que en total hay 301 incendios forestales activos, de los cuales 81 se mantienen en combate y 169 controlados.Respecto al contingente que trabaja contra los incendios, las autoridades informaron que hay 895 efectivos de Bomberos y 2.357 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en las zonas afectadas, además de 10 carros lanzaguas de Carabineros y 66 aeronaves públicas, mientras se espera la llegada de 60 aviones y helicópteros que empresas privadas pusieron a disposición de las autoridades.Esto es el operativo, además de la ayuda internacional que sigue llegando al país para combatir los incendios.Esta mañana, Francia informó el envío de 80 bomberos y socorristas "en las próximas horas", según anunció el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin.