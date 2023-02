Monitorean en Salta al volcán chileno Láscar ante su posible erupción

TW @SeremiSalud2

REPORTE VOLCÁN LÁSCAR: de acuerdo a la información registrada por las estaciones de monitoreo de @Sernageomin instaladas en las inmediaciones del #VolcánLáscar, se adjunta reporte RAV de estas últimas 24 horas: https://t.co/4LRxeaA24N

Mantiene #AlertaNaranja y monitoreo 24/7. pic.twitter.com/Kce2RrkySf — Sernageomin (@Sernageomin) February 6, 2023

[Seguimiento Lascar] Las imágenes satelitales @landsat y @Planet, muestran (1) todos los cráteres del Lascar (el cuadro blanco muestra la zona del cráter central activo), (2) la anomalía termal del domo formado recientemente, y (3) el área actual del domo y su campo fumarólico. pic.twitter.com/hkF1L4KoAX — Instituto Milenio Ckelar Volcanes (@ckelarvolcanes) February 5, 2023

La Dirección de Protocolo por Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social de Salta, junto a otras áreas del Gobierno provincial, realizan monitoreos preventivos diarios a raíz de la alerta naranja emitida por Chile ante la posible actividad del volcán Lascar.

Así lo informaron fuentes gubernamentales que detallaron que, a raíz de la alerta naranja emitida por Chile ante la posible actividad del volcán Lascar, la Dirección de Protocolo por Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social, junto a otras áreas que intervienen en emergencias, realizan monitoreos preventivos diarios.

El objetivo de esta medida es coordinar las intervenciones que permitan una primera respuesta a eventuales emergencias.

Los voceros indicaron que, desde el jueves 2 de febrero hasta hoy, la revisión de los datos provistos en reportes diarios no mostraban signos importantes, que indiquen una erupción.

No obstante, en el marco de la vigencia de la alerta, se emitieron recomendaciones para actuar preventivamente y minimizar el impacto en la salud, especialmente para los poblados de la Puna salteña.

Entre esas recomendaciones se destacan la de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades encargadas de la emergencia; e informarse sobre la actividad del volcán solamente a través de los medios oficiales.

En el caso de caída de cenizas se recomendó cerrar puertas, ventanas y conductos de ventilación, cubriendo con paños húmedos las pequeñas rendijas que puedan quedar; evitar salir y, en caso de no tener opción, usar mascarilla o un paño húmedo para cubrir nariz y boca.

También aconsejaron no realizar actividad física al aire libre y mantener a mascotas dentro de la casa; proteger especialmente a niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y personas que sufren enfermedades respiratorias crónicas y cardíacas; quienes deberán acudir al centro de salud más cercano en caso de dificultades respiratorias.

Por otro lado, pidieron cubrir los ojos, en lo posible con anteojos con protección lateral o antiparras; evitar el uso de lentes de contacto; mantener cubiertos los depósitos de agua, para evitar que se contaminen, en el caso de que el volcán emita ceniza.; y se indicó que, en caso de estar manejando al momento del evento, se debe evitar salir del auto, cuyas puertas y ventanas deben mantenerse cerradas, y en caso de poder avanzar, hacerlo lentamente, con las luces encendidas y dando prioridad a los vehículos de emergencia.

Una erupción volcánica es un evento de gran magnitud que tiene asociados diferentes tipos de amenazas para las personas, sus propiedades, la infraestructura y el entorno en general.

Entre esas amenazas, la caída de ceniza volcánica o lluvia de cenizas es la de mayor alcance y frecuencia.

Hacia fines de enero, el volcán Láscar fue puesto en alerta naranja debido a un incremento en la actividad sísmica y una posible erupción.

El volcán, que se encuentra en una zona poco habitada cerca de la frontera con Bolivia, registró "un aumento en la sismicidad principalmente aquella asociada con la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico", según se indicó a través de un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que comunicó el paso de alerta amarilla a naranja.

El Láscar, de 5.592 metros de altura, está ubicado en la región de Antofagasta, a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago de Chile, y su última erupción se registró en 1993.