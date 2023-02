"Entre Lágrimas y Flores", la canción que visibiliza el femicidio de Lucia Pérez

"Entre lágrimas y flores" - Julia Molinari VER VIDEO

La canción está postulada para Los Gardel y fue utilizada para la campaña Somos Lucía / Foto: Archivo.

La militante por los derechos de las mujeres y música, Julia Molinari, conversó con Télam Radio, por el comienzo del nuevo juicio a Matias Farias y Juan Pablo Offidani acusados del femicidio de la joven en 2016.Molinari es autora de “Entre Lagrimas y Flores”, laque exigía la anulación de la absolución de los acusados del femicidio de la joven, dictada por los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal 01, que serán sometidos a un Jury por mal desempeño.Molinari desde los tribunales de la ciudad balnearia detalló que "cantamos una canción de Eruca Sativa que la mamá eligió para que le demos fuerza, con copleras y músicxs de Mar del Plata, al entrar en el Tribunal porque hoy es el día de declaración de la familia de Lucia y después hablaron familiares de víctimas de femicidio como la madre de Natalia Melmann. No queremos más justicia patriarcal, necesitamos una justicia con perspectiva de género", reclamó la artista.Al recordar su acercamiento a Marta Montero dijo que "conocí a la madre de Lucia en un conversatorio de la organización "La Vaca" de madres sobrevivientes, establecimos un vínculo muy afectivo y salimos antes de la pandemia a caminar la calle con colectivas de todas partes; llevábamos flores en las manos, desde actrices hasta mujeres de las villas".Sobre el nacimiento de "Entre Lagrimas y Flores" recordó que "un día que hubo dos femicidios en 24 hs, salí a mi terraza y compuse la canción. Me contacté con Marta y le propuse que nombre una lista de las mujeres asesinadas" y aclaró: "No soy cantante de protesta yo le canto al amor y para mi eso es esta canción"."La canción estáy fue utilizada en toda la campaña de "Somos Lucía" hasta que se logró la anulación del fallo que absolvió a los responsables. A ella le encanta porque ayudó a acompañar, concientizar y visibilizar. Me hace bien que a través de la música tenga la posibilidad de decir lo que otrxs no pueden y sumarle poesía a lo que se quiere ocultar".