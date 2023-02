Taiana encabezó un acto por la recuperación de una base para aviones de combate

Foto: Walter Díaz

Foto: Walter Díaz

Hoy en Rio Gallegos, junto a la gobernadora @aliciakirchner y los jefes de las FFAA pusimos en marcha la reapertura de la X Brigada Aérea que contará con los aviones Pampa III como dotacion permanente de la unidad.



Seguimos fortaleciendo la presencia en la zona sur del país. pic.twitter.com/O28rVWO15f — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 7, 2023

Nuevas estrategias

Foto: Walter Díaz

Llegamos a Rospentek, la guarnición más austral del @Ejercito_Arg en el territorio nacional.



Aquí se defiende la soberanía de nuestra Patria. 🇦🇷 pic.twitter.com/iDt7JilQWq — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 7, 2023

Foto: Walter Díaz

, encabezaron en Río Gallegos el acto por la "recuperación" de la X Base Aérea Militar para aeronaves Pampa III, ocasión en la que el funcionario aseguró que es "una necesidad desplazar hacia el Sur fuerzas con capacidad de combate"."Cuando pensamos en recuperar la X Base Aérea con aviones de combate pensamos que era una necesidad desplazar hacia el Sur fuerzas con capacidad de combate que puedan cubrir una parte de nuestro territorio que de otra manera quedaba sin respuesta rápida por parte de nuestro instrumento militar aéreo", dijo Taiana en el acto.El ministro afirmó que "tiene que ver con una visión de la Argentina en donde el Sur, el Atlántico, las islas (Malvinas) y la Antártida, son un componente esencial para el desarrollo del país" y expresó que "esto es particularmente cierto en el Siglo 21"., sostuvo.Taiana, en el acto en el que también estuvo el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Issac, entre otros jefes militares veteranos de Malvinas, advirtió que "el Siglo XXI se dice que es el del conocimiento y es verdad, también que es el Siglo de la Soberanía, es verdad, es el Siglo de la Defensa y de los debates por la Soberanía".El funcionario nacional dijo que también "se dice que es el Siglo de los recursos naturales, del Cambio Climático y lo estamos viviendo"."Sobre todo es un siglo en donde las relaciones de fuerza se van modificando y esos cambios en los poderíos económicos, políticos y militares, traen modificaciones, traen tensiones y pueden llevar muchas veces a conflictos", indicó el ministro en el acto en que también estuvo la gobernadora de San Cruz.Taiana observó que "hoy vemos lo que no creían muchos, una guerra en Europa y no sabemos, porque el futuro es incierto" y dijo que "ante eso lo que está claro es lo que tenemos que hacer nosotros"."Tenemos una estrategia defensiva, es decir, Argentina no va a atacar a nadie pero es una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma", expresó el ministro y afirmó que "Argentina sí tiene que tener la capacidad ofensiva y disuasiva que corresponde a un país de su dimensión, que es el octavo territorio del mundo".En esa línea, resaltó que "es un territorio dotado de innumerables riquezas y de un pueblo libre, con voluntad de crecer, de desarrollar y solidario"."Se trata de un día relevante, de un día histórico, un día que planeamos, que es el resultado de ciertas decisiones, de ciertas orientaciones y de ciertos trabajos que hemos realizado", agregó.El ministro destacó la importancia de "tener una estrategia de planeamiento, saber hacia dónde vamos y para qué hacemos las cosas", que comienza con una directiva de Defensa del presidente Alberto Fernández."Es una directiva que luego se va desarrollando hacia sus niveles más bajos y prácticos, es una tarea, es un ejercicio que permite que el conjunto de las fuerzas esté claro en su objetivo, en su tarea, en su tipo de adiestramiento".Asimismo, enfatizó que "para eso está en marcha la política de Defensa del Gobierno, el Fondef (Fondo Nacional de Defensa) que permite con la aprobación del Congreso por iniciativa del Gobierno, recuperar, modernizar y/o adquirir capacidades nuevas"."Estamos recuperando capacidades, estamos haciéndolo a buen paso, quisiéramos hacerlo más rápido y más profundo, pero sabemos que estamos viviendo con muchas restricciones en este momento económico y también desde punto de vista militar por el estado de guerra que hay en otros países", concluyó el ministro.Finalmente, Taiana expresó suen el acto al señalar que "nos iluminan con su patriotismo" y aseveró: "Que más temprano que tarde se hará justicia y el territorio usurpado por una potencia extraregional volverá a sus legítimos dueños".La gobernadora de Santa Cruz, en tanto, destacó que "estos aviones son de nuestra industria, esto es lo que tenemos que fortalecer desde todos los aspectos" y aseguró que, cuando se tienen convicciones, el sentido de identidad y pertenencia a este país,Kirchner recordó que "no hay camino que se nos cierre si tenemos las mentes abiertas, esa fortaleza de saber que podemos, desde el conjunto, hacer esas transformaciones" y afirmó que "Argentina se lo merece y nosotros tenemos la obligación de poder hacerlo en el día a día".Por su parte, el brigadier Isaac destacó la importancia de la Unidad al señalar que "esta es nuestra base de despliegue y nuestro punto de proyección hacia todas las operaciones antárticas" y "donde operamos el radar militar todos los días del año".Taiana, tras el acto, firmó en el municipio de Río Turbio un convenio para la construcción y entrega de viviendas de servicio en la Guarnición Militar Rospentek y obras para mejorar los accesos a la unidad.Después recorrió la, donde se aloja al Regimiento de Infantería Mecanizado 35 "General Manuel Dorrego" y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 "Coronel Juan Pascual Pringles".El Ministerio de Defensa, en tanto, informó en un comunicado que reubicó las aeronaves IA-63 Pampa III -que tenían su asiento en la VI Brigada Aérea, en la ciudad de Tandil Buenos Aires- a la ahora X Brigada Aérea en la ciudad de Río Gallegos, para lo cual se destinó personal y material permanente.En esa línea sostuvo que se prevé, en el corto plazo, el despliegue de helicópteros aptos para el sostén logístico antártico y para los servicios de búsqueda y salvamento militar, y señaló que así la Fuerza Aérea recupera presencia en los cielos australes, garantizando el efectivo control del espacio aéreo y conectando la isla de Tierra del Fuego con el continente en forma ininterrumpida y autónoma.Asimismo, resaltó que la dotación del Escuadrón Pampa asentada nuevamente en la X Brigada constituye un hito trascendental en la recuperación de capacidades, luego de casi 30 años sin aviones de combate en esa zona, y recordó que desde mayo de 2022 funciona en Río Grande un radar de Vigilancia y Control Aéreo RPA-170M producido por INVAP.La cartera de Defensa precisó que la producción de los IA-63 Pampa III es realizada en la Fábrica Argentina de Aviones y remarcó que se se trata de un avión de entrenamiento básico, avanzado con capacidades de combate.