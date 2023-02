El Gobierno porteño subastó un predio de Balvanera en el que pedían un polideportivo

El predio que fue subastado y se entregará en 24 meses. /Foto: Streetview.

El Gobierno porteño subastó este miércoles un predio de Balvanera, donde, pese al pedido de organizaciones comunales para que el sitio siga perteneciendo al Estado de la Ciudad para instalar allí un polideportivo que pueda ser utilizado por estudiantes de las escuelas de la zona.Según fuentes oficiales, el lote situado en Juan Domingo Perón 3227, que cuenta con una superficie de 1.230 metros cuadrados y fue declarado como innecesario por la administración local,a cargo del Banco Ciudad, no obstante no se informaron datos sobre el nuevo propietario.y en rechazo de la posibilidad que en esos terrenos se levante un edificio en altura.La preocupación del colectivo vecinal surgió tras la publicación de la convocatoria para la subasta, la cual contenía fotografías del inmueble a la venta, acompañadas por imágenes que mostraban la proyección de un futuro edificio que podría alcanzar una altura de siete pisos.Myriam Godoy, vecina e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), dijo a Télam queDesde el Consejo Consultivo de la Comuna 3, en tanto, cuestionaron que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "no tuvo en cuenta los pedidos" de las organizaciones vecinales "para que no se venda y se construya ahí un polideportivo o una escuela infantil".De acuerdo a una disposición oficial difundida la semana pasada, los compradores recién podrán hacer uso del edificio en 24 meses dado que la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, que actualmente funciona en el inmueble, debe desarrollar tareas "de suma importancia para la administración pública".Para Godoy,En un comunicado, el ODC afirmó que "este plan sistemático de venta de tierras públicas en beneficio de los grandes desarrolladores inmobiliarios y de la propia carrera política de Rodríguez Larreta debe frenarse".