Condenaron a un policía a prisión perpetua por decenas de violaciones a mujeres

El tribunal escuchó el testimonio de las víctimas de Carrick, quienes describieron al acusado como malvado y responsable de haber destruido sus vidas.

Una de las mujeres conoció en un bar en 2003 al policía, quien le garantizó que estaría segura con él, pero luego le colocó una pistola en la cabeza y la violó repetidamente

La Justicia inglesa condenó a prisión perpetua, con, a un exagente de la Policía Metropolitana de Londres (MET) por haber cometido decenas de violaciones y otros delitos graves contra mujeres durante 17 años.Se trata de, incluyendo violaciones, agresiones sexuales, falso encarcelamiento y abuso psicológico.Carrick se declaró culpable de 49 delitos, incluidos 24 cargos de violación, y fue condenado por sus crímenes contra 12 mujeres.En el tribunal de Southwark, la jueza Bobbie Cheema-Grubb dijo a Carrick que se comportó como si fuera intocable durante casi dos décadas, mientras el ahora condenado estaba sentado en el banquillo, según consignó el diario británico The Guardian.La magistrada señaló que Carrick se había aprovechadode su posición como oficial de policía, utilizandoy que había traicionado su juramento de proteger al público y lo sentenció a una "difícil temporada en prisión".Vestido con saco gris oscuro y corbata, el expolicía escuchó a la jueza cabizbajo y con la mirada apuntando hacia el suelo.Durante la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó el testimonio de las víctimas de Carrick, quienes describieron al acusado como malvado y responsable de haber destruido sus vidas.sus víctimas, a las que llamaba, las controlaba financieramente, las aislaba de sus allegados e incluso las encerraba en un pequeño armario bajo las escaleras de su casa durante horas sin comida y les pegaba con un látigo, según sus relatos.Una de las mujeres conoció en un bar en 2003 al policía, quien le garantizó que estaría segura con él, pero luego le colocó una pistola en la cabeza y la violó repetidamente."Recuerdo claramente sus palabras: 'Vamos, puedes confiar en mí, soy la persona más segura con la que puedes estar, soy un oficial de policía'. Honestamente pensé que me iba a matar esa noche. Pensé que me iba a violar y matar y que mi vida se acabaría", relató la víctima en el tribunal.Otra de las víctimas contó que el policía controlaba casi todos los aspectos de su vida, desde lo que comía, su peso y hasta el ejercicio que hacía, y que en caso de no cumplir con sus exigencias, la amenazaba.Además, le restringió el contacto con su familia y amigos y hasta alejó a su hija al no involucrarla en planes o salidas."Mi hija era muy joven en ese momento y todavía lo es, pero sé que arruinó nuestra relación", dijo la mujer.El caso de Carrick provocó una nueva conmoción en el Reino Unido y mermó gravemente la confianza en la policía, que venía en baja tras conocerse el asesinato de la ejecutiva londinense Sarah Everard, de 33 años, a manos de otro policía., y reconoció que los casos destacados recientes afectan la confianza de las mujeres en la policía y se comprometió a erradicar a los corruptos.El exagente había ingresado a la fuerza en 2001 y fue seleccionado para portar un arma y proteger sitios parlamentarios y diplomáticos en 2009.A pesar de que una serie de mujeres lo habían denunciado, la policía no detectó el peligro que Carrick representaba para ellas.