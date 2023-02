A 62 años de su primer show en The Cavern, ilustraciones y preguntas a Los Beatles

Los Beatles en The Cavern, en 1962

Los Beatles en The Cavern, agosto 1962 VER VIDEO

El 9 de febrero de 1961 Los Beatles tocaron por primera vez en The Cavern, en la ciudad británica de Liverpool, espacio con el que formarían un vínculo icónico en los siguientes años.que parecía una caverna, por eso su nombre.Hace 62 años, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best (en batería) -que sería prontamente reemplazado por Ringo Starr- y Stuart Sutcliffe, -quien no duraría en la banda- se subieron al escenario para presentarse por primera vez, aprovechó esta fecha histórico que cambiaría el rock británico y mundial, para ilustrar y hacerle preguntas hipotéticas y humoristas a Los Beatles.Con una formación que no duraría mucho, Los Beatles tenían como objetivo tocar todo lo que pudieran y no les importaba cobrar por show cinco libras esterlinas.Rep se hace preguntas del orden "¿qué hubiera pasado si...?" Como por ejemplo, si en vez de llamarse The Beatles hubiesen sido Los Beetles.El ilustrador muestra su lado de humorista con la siguiente pregunta: Si tanto le gustaba lo oriental a Harrison, "¿Por qué nunca vino a Uruguay?" En referencia al nombre completo del país sudamericano, República Oriental del Uruguay.Por último, el artista enumera nombres de mujeres que son títulos de canciones del famoso cuarteto británico de rock, haciendo referencia a laDe los casi 300 shows del cuarteto del rock en The Cavern, solo se conserva una filmación del 22 de agosto de 1962.The Cavern fue derrumbado en los años 70 y lo que hoy visitan los turistas es una recreación para conocer la historia de las estrellas del rock como parada obligatoria del tour en Liverpool.