Movimientos sociales reclaman un mayor cumplimiento en el abastecimiento de Precios Justos

Reclamo a la Copal VER VIDEO

📍Mañana vamos a la #copal (Camara de empresas productoras de alimentos) a acercarle los resultados de nuestro relevamientos a Funes de Rioja su presidente, al igual q de la #UIA (Unión industrial Argentina)

Donde están estos productos???🔍 pic.twitter.com/QXvLK3NOjd — La Dignidad (@LadignidadOk) February 6, 2023

Foto: Prensa Ministerio de Economía.

Productos con mayor cantidad de faltantes

El Movimiento Popular La Dignidad, junto con varias organizaciones sociales, presentaron este martes un petitorio en lapara reclamar el abastecimiento de productos del programa Precios Justos , tras detectar faltantes en las góndolas.Lo hicieron tras relevar y detectar faltantes de productos del programa Precios Justos en cadenas de supermercados debido, a que empresas productoras no cumplen con la entrega de stock."El problema de los alimentos en nuestro país lo generan 25 empresas que producen y comercializan más del 60% de lo que consumimos los argentinos y argentinas", explicóEn declaraciones a Télam, Klejzer dijo que "Remarcó que "no hay un problema de stock de alimentos en Argentina, por el contrario hay mucha producción de alimentos" en el país, y argumentó que los productos que no se consiguen en supermercados a Precios Justos sí están en los comercios de proximidad, a otro precio: "Lo que es inexistente es el precio justo de esos alimentos, vas a la vuelta y lo encontrás", afirmó.Klejzer consideró que "el programa Precios Justos frente a la emergencia es correcto, pero tiene que ser transicional hacia nuevas formas de intervención estatal para regular los precios" y aplicar "una serie de herramientas que desconcentran el mercado, el Estado debería apuntar ahí".El: Avellaneda, San Isidro, Quilmes, José C Paz, Berazategui, San Martín, Tigre, Florencio Varela, La Matanza, Hurlingham, San Fernando y Merlo.Del mismo surgió que en ninguna boca de expendio de los supermercados adheridos al programa se registra un cumplimiento mayor al 70%, y que"Verificamos que los faltantes tienen en su mayoría gigantes empresas productoras. Más de la mitad de los bienes producidos por Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas presentan grandes problemas de stock en góndola. El producto estrella de ambas empresas, el aceite", indicó el informe.Detalló que lasPor otra parte, se observó que "en las zonas donde los productos de primera necesidad son mas consumidos, es donde más faltantes encontramos: en la zona sur de la capital, y en la zona oeste y sur del conurbano bonaerense; y donde menos se consume encontramos el mayor cumplimiento".Al respecto, detallaron que el incumplimiento en zona sur y zona oeste del conurbano es de 48,38% y 44,75% respectivamente, mientras que en zona norte es de 14,81%; y que dentro de la Ciudad de Buenos Aires el incumplimiento es de 33% en zona norte, 37% en zona centro y 40% en los barrios del sur.El relevamiento también analizó el incumplimiento por producto y en este aspecto detectó la mayor cantidad de faltantes en las góndolas en los siguientes productos: aceite 97,1%, rollo de cocina 85,39%, jabón en polvo 84,75%, fideos 47,74%, arroz 45,74%, azúcar 45,27%, puré de tomate 37,10%, gaseosa 36,96%, agua 32,09%, harina 29,99%, yerba 21,78% y leche 16,53%.La organización indicó que "en sólo dos semanas pudimos relevar gran parte de los barrios porteños y todos los municipios del conurbano bonaerense, y advertimos un grave incumplimiento del acuerdo de precios".sino que "algunas causas del incumplimiento son problemas en la cartelería o productos gemelos con diferencias casi imperceptibles, pero en la mayoría de los casos hallamos faltantes o problemas de stock", detalló."Por eso, este primer informe tiene como objetivo visibilizar este problema y cuantificarlo; en las próximas semanas ampliaremos la muestra a más provincias y observaremos el verdadero impacto del programa en la economía a nivel nacional", concluyó.