El mundo editorial apuesta por nuevos lanzamientos en ficción y ensayo

En un momento en que la crisis del papel tensa las relaciones para el mundo editorial,, una de la mano de, con una propuesta de ficción, mientras que, que este año celebra sus 15 años, apuesta a la, con obras destinadas a intervenir en los debates actuales para movilizar el pensamiento, sacándolo "del coma colonial", enfatizan desde ese sello.Aumentos por encima de la inflación que van desde 150% en el papel obra, ahuesado y ecológico y llegan a un 300% en torno al papel ilustración, atraviesan la producción editorial en este 2023 y profundizan así una situación que ya preocupó el año pasado y que si bien coincide con la falta de este insumo básico en la industria a nivel internacional, se profundiza en Argentina donde dos empresas, Celulosa y Ledesma, lo concentran y monopolizan para su venta.Leonel Teti, editor de Letras de Plata, asegura a Télam que a pesar de esta crisis del papel y de los nuevos escenarios que impuso la pandemia,y, por ese motivo, asegura que "era el momento justo para que Letras de Plata desembarcara en el mercado editorial".En este caso, explica Teti y menciona entre los autores a Satoshi Yagisawa, y la publicación de su obra "Mis días en la librería Morisaki". "Este autor se convirtió en todo un fenómeno de la literatura japonesa, vendido a más de 20 idiomas", dice Teti, a cargo de la dirección editorial de Ediciones Urano.La nueva apuesta editorial también posó su atención sobre, una novela poderosa sobre la vida misma y sus adversidades, sobre el amor, sobre nuestros deseos más profundos y las expectativas que pone la sociedad sobre nosotros. Y Fiona Scarlett, una irlandesa cuya novela debut "Los hombres no lloran" es una verdadera delicia. Un libro sobre la pérdida, sobre estar "roto" y tener que seguir adelante luego de un dolor muy grande", precisa entusiasmado Teti, desde España.Para el primer trimestre, el nuevo sello anticipa autores como "Marco Amerighi, una verdadera revelación de las letras italianas, cuya segunda novela, "Errantes", fue la finalista del premio Strega 2022. Tendremos a Katy Hays, con "Los Claustros", una novela de dark academia que apela a lectores de la clásica Donna Tartt. También estaremos publicando a una grande de las letras británicas, Sarah Winman, con "Naturaleza muerta" y a otra autora debut, Jacqueline Holland, con "El dios de los finales", enumera el editor.A mediados de año, Letras de Plata tiene previsto publicar a "Moshin Hamid, uno de los autores más reconocidos y alabados por la crítica de los últimos tiempos, con su última novela titulada "El último hombre blanco", y a Shehan Karunatilaka, con "Las siete lunas de Maali Almeida", que fue la novela ganadora del Booker 2022", agrega.. Todos son libros que destacan por su escritura, por sus temas, todos relevantes para el lector de hoy. Apostamos por nuevas formas de contar historias", apuesta el editor.Letras de Plata nace entonces con objetivos ambiciosos y por eso no solo se editará en Argentina, sino también en el resto de América Latina y España. En este sentido, el editor cuenta: "si bien soy argentino, desde 2021 estoy viviendo en España y estoy a cargo de la dirección editorial de Ediciones Urano, y todos nuestros proyectos tienen vida tanto en España, donde está la casa matriz, como en toda Latinoamérica, donde tenemos una fuerte presencia y una masa lectora muy fiel".Pese al problema generado en los últimos tiempos por el costo del papel, Teti afirma que este proyecto "se venía gestando hacía algún tiempo en la editorial" y en ese sentido, explica que desde hace años vienen "trabajando arduamente para consolidar nuestro catálogo de ficción general, romántica y juvenil, y teníamos muchas ganas de dar un paso en el terreno de la ficción literaria. De alguna manera, era un proceso natural que se iba a dar a pesar de las adversidades que el mundo editorial puede presentar".En el caso de Eterna Cadencia, Virginia Ruano, editora de ese sello, explica a Télam que al cumplir 15 años de vida, la aparición deEn este sentido, explica que "si bien varios de los temas y las problemáticas que aborda esta nueva serie ya están presentes en otros títulos del catálogo, en Pluriversos se vuelven protagonistas y también es un espacio propicio para que se sumen voces de otros campos, de otras disciplinas".Con dirección y curaduría de Natalia Brizuela,señalan desde la editorial. "Despertar del coma colonial, activar los sentidos, movilizar el pensamiento para desencajarlo de la tiranía de la razón y la violencia de la modernidad. Descolonizarlo, despatriarcalizarlo, descapitalizarlo, escuchando, tejiendo alianzas con sabidurías más allá y más acá de lo humano. Recuperando las prácticas anticoloniales que a pesar de todo siguen existiendo, más o menos fugitivas, más o menos incompletas. Pensamientos anclados en prácticas que desde y con el cuerpo mantienen vivas formas diversas de habitar. Reanimar e innovar los conceptos para crear Pluriversos: 'mundos donde caben muchos mundos'", afirman a modo de declaración de principios.El primer libro de la serie saldrá en febrero y serácon traducción de Cecilia Palmeiro y prólogo de Natalia Brizuela.Adelanta la editorial: "Ailton nos recuerda a los humanos que debemos despertar del sinsentido comatoso en el que estamos sumergidos desde el inicio del proyecto colonial moderno, donde el orden, el progreso, el desarrollo, el consumismo y el capitalismo se han apoderado de toda nuestra existencia dejándonos solo parcialmente vivos, y de hecho casi muertos"."La vida no consiste en lo que somos capaces de planificar y organizar en un calendario, tampoco en trabajar lo suficiente para poder descansar, ni consiste en convertirse en un individuo realizado con una educación certificada y un gran salario. 'La vida es trascendencia'. Y porque es trascendencia, no puede hacerse 'útil' dentro de la lógica utilitaria de la habitabilidad colonial del planeta. La vida es, como afirma el autor en una entrevista de 1989, 'asegurar la conservación del universo de relaciones'", indican desde el sello., y por el avance del hombre sobre los recursos naturales. En este sentido, Ruano explica que "en un momento del libro, Krenak cita a un antepasado y señala: 'Cuando en las aguas solo quede el último pez y el último árbol sea removido de la tierra, solo entonces el hombre se dará cuenta de que no puede comer su dinero'. Estamos en un momento sociopolítico que bien podría definirse como la antesala de ese escenario, por eso es un libro que se vuelve urgente y necesario. Y por eso también el título de la serie, Pluriversos: construir, habitar "mundos donde caben muchos mundos".Ruano destaca que Ailton Krenak "es hoy una de las voces más reveladoras del pensamiento latinoamericano, chamán, filósofo y líder indígena nos acompaña a pensar en todas las maneras en que formamos parte de constelaciones, "nos movemos en constelación", nos dice, y si así lo entendiéramos dejaríamos de destruir la Tierra. Porque la vida no es "útil", la vida es trascendencia".Krenak sostiene que "una humanidad despierta es una humanidad que sueña, que conserva así las 'conexiones cósmicas' que le dan sentido a la vida y recuerda que hubo un tiempo en que "los contratos tejidos en el mundo de los sueños continuaban teniendo sentido después de despertar"; los sueños son una esperanza fantástica y prometedora", afirma la editora.