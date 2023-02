La frase que se repitió a sí mismo el padre de Fernando durante la sentencia: "Te quiero mucho, Fer"

Silvino le contó a Télam que todavía no pudo hablar a solas con su esposa Graciela sobre la sentencia. /Foto: Diego Izquierdo.

"Cuando salí de la fiscalía me sentí mejor, sentí que habíamos conseguido algo muy importante en la justicia argentina".

Las condenas

"Te quiero mucho, Fer, te quiero mucho, Fer", repitió para sí mismo Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa, mientras escuchaba este lunes las penas para los ocho responsables del crimen de su hijo, asesinado el 18 de enero de 2020 frente al boliche "Le Brique" de la localidad balnearia de Villa Gesell, según confió en una entrevista con Télam a pocas horas de conocido el veredicto."Cuando empezó a leer todo y a mencionar a los imputados, me quedé tranquilo hasta que llegó al quinto imputado y cambió la forma de leer el veredicto", recordó Silvino.El hombre aseguró "fue muy duro" escuchar las condenas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, y que"Mientras decían las penas, yo decía para mí ´te quiero mucho, Fer, te quiero mucho, Fer´, tenía palpitaciones y estaba muy nervioso. No sé por qué me pasó eso, debió ser la ansiedad de estar en ese momento tan duro y recordar a mi hijo cómo estaba tirado en el piso", sostuvo. El TOC 1 dispuso penas de prisión perpetua para Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) , como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves".En tanto, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron además que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron "partícipes secundarios" del mismo delito y se les aplicó una pena de 15 años de prisión., resaltó Silvino. Graciela aseguró este martes en una conferencia de prensa post sentencia que"Sentí una emoción que también me dio un poco de paz en mi corazón porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo", afirmó.La madre de Fernando contó que después de escuchar la sentencia sintió la presencia de su único hijo, a quien vio "muy sonriente".sostuvo, con la voz al borde del llanto."Yo como madre y Silvino como padre siempre hemos dicho que no vinimos a buscar venganza sino justicia por nuestro hijo", remarcó.Por otro lado, el padre de Fernando señaló que"Hasta ahora no pudimos darnos un abrazo. No sé por qué. Creo que habrá ya un momento de bajar las tensiones, desahogarnos y llorar. Cuando lleguemos a casa será el momento de abrazarnos y hablar en la situación en la que estamos", se sinceró Silvino, visiblemente emocionado.El hombre agradeció a todo el pueblo de Dolores, la ciudad que los acobijó y recibió durante todo el mes de enero que duró el debate oral desarrollado en el palacio judicial."En Dolores creo que encontré gente muy buena, amigable y muy servicial. De toda Argentina, en general, la gente siempre nos escribió y nos brindó su apoyo", expresó.Y añadió: "De corazón les agradezco que siempre nos apoyaron, que a Fernando lo tomaron como a un hijo más y eso nos dio la fuerza a nosotros para seguir adelante y no bajar los brazos".Tras la finalización del juicio,, según expresó."Ahora descansaremos y trataremos de ir al cementerio. Luego seguiré trabajando. Seguro el sábado y el domingo va a ser más duro porque los fines de semana nos cuesta mucho", confió Silvino.