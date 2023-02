Pérsico respaldó la mesa política del Frente de Todos: "Está bien que haya diálogo"

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Foto: Eugenia Neme

El dirigente festejó la mesa política del Frente de Todos.

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita,de cara a los próximos comicios y calificó de "correcta" la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar a una mesa política en la que "dialoguen todos los sectores que integran la coalición"."Me parece que está bien que haya diálogo y tratemos de ordenarnos para la próxima elección. Tenemos que definir la estrategia. El presidente sigue siendo Alberto (Fernández) y las decisiones de gobierno las toma él, porque así fue votado", sostuvo el dirigente social en declaraciones para FM La Patriada.En este sentido,, y aseguró que el Movimiento Evita aún no definió cuál será el postulante que apoyará.De esta forma,del oficialismo para definir estrategias para las próximas elecciones.Para Pérsico, al interior del FdT existe "una política muy representativa pero poco expresiva" y señaló que debe haber además "una convocatoria a los sectores sociales y a las organizaciones populares" a sumarse a la mesa política."Aparentemente es una convocatoria solamente a los sectores políticos. Los días más felices de la Argentina fueron cuando los trabajadores tuvieron políticas mucho más expresivas”, afirmó el funcionario y dirigente social.Por otro lado,"Cristina no quiere que se utilice esa situación y tomó una decisión de correrse de una candidatura. Está claro que hay una política de utilizar políticamente y proscribir políticamente, utilizar esta situación para obtener ventajas electorales cuando no se la puede obtener desde otro lugar”, indicó.Además,