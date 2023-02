Francia vive su tercera jornada de huelgas contra la reforma jubilatoria de Macron

Manifestación en Francia por las jubilaciones. Foto: AFP

Cómo repercutió en el Parlamento

Esperan más de un millón de personas. Foto: AFP

Francia vivía este martes su tercera jornada de protestas contra la reforma de las jubilaciones, un día después de que el proyecto empezara a ser debatido en el Parlamento."Estamos ante un presidente (...) que, por un ego inflado, quiere demostrar que es capaz de aprobar una reforma independientemente de la opinión pública", algo "peligroso",, en la radio RTL.Las dos medidas que cristalizan el descontento son-y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a la de sus vecinos.Amparados en altas cifras de rechazo a la medida y tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero,, aunque menos que en protestas anteriores, mientras que un vuelo de cada cinco tuvo que ser anulado en el aeropuerto parisino de Orly, dijeron autoridades."Salgo mucho antes. Es una verdadera organización, alrededor de una hora y media para tener un tren. Es la tercera vez en pocos días y ya empezamos a saber qué hacer", dijo Sydsa Diallo, de 36, en una estación de la región de París, a la agencia de noticias AFP.Mantener el apoyo y la movilización es clave para los sindicatos."¿Cuál sería la perspectiva si no responde? ¿Necesitamos la indignación, la violencia y la ira para que se nos escuche?", se preguntó en una entrevista con el diario La Croix.Sus llamados por el momento no encontraron eco en el Parlamento., les había advertido el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal. La caja de las pensiones enfrentará un déficit de unos 14.600 millones de dólares en 2030, según el Gobierno.Aunquelos observadores estiman que su reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen.Semanas después,. Ahora busca los votos de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y de la izquierda.En una concesión de última hora,, pero sin lograr convencer a todos los diputados de LR.El Gobierno, decidido a sacar adelante la reforma pese al rechazo popular, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado.Después que la pandemia obligara a retirar un primer intento, el Gobierno escogió una maniobra que le permite aplicar el actual plan si las dos Cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo.Si para el 26 de marzo, las dos Cámaras del Parlamento no lograron pronunciarse, el gobierno deDesde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de "sacudir" el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones le valieron una imagen de "presidente de los ricos", como durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de mejores salarios.