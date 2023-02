Coria, Delbonis y Pella debutan en el Córdoba Open

Federico Coria abre la jornada en Córdoba.

Los tenistas argentinos Federico Delbonis, Guido Pella y Federico Coria debutarán este martes en el Córdoba Open, el torneo ATP 250 que se desarrolla en el Polo Deportivo Kempes.y ubicado en el puesto 131 del ranking mundial de la ATP,(1018),, jugará no antes de las 20 en el partido que cerrará la jornada(221), surgido de la clasificación.El rosarino(67), por último, abrirá la jornada a las 14.30(78).La ronda inicial tendrá además otros dos partidos, los que protagonizarán no antes de las 16 el español Pedro Martínez (72) y el chileno Cristian Garín (103) en la cancha principal, y al mismo tiempo en la cancha número 1 se medirán el colombiano Daniel Elahí Galán (83) con el chileno Tomás Barrios Vera (212).El ATP cordobés, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 713.495 dólares, tiene como máximo favorito al título al argentino Diego Schwartzman (28), mientras que el segundo cabeza de serie es su compatriota Francisco Cerúndolo (31).Cerúndolo, quien participó el fin de semana de la serie de Copa Davis que Argentina perdió con Finlandia por 3-1 en Espoo, llegará a Córdoba y se someterá a estudios para comprobar si la contractura que padece en la pierna derecha le permitirá o no jugar el torneo.