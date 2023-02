“El médico forense me dijo que sufrimos un intento de homicidio”, dijo un manifestante

Foto: Pepe Mateos.

Un manifestante con "fractura de costilla y edema" por las agresiones de los peones de Lewishttps://t.co/pkKfCdpMug — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 6, 2023

, exconcejal de Quilmes y referente de la agrupación Peronismo de la Soberanía, denunció este lunes que en la Séptima Marcha por la Soberanía en Lago Escondido se llevó a cabo " una cacería" por parte de los peones del magnate británico y aseguró, de acuerdo con el análisis médico, que "fue un intento de homicidio"."Había una organización para amedrentar del otro lado de la reja y un comandante que tenía la cara tapada y hacían señas. Joe Lewis tiene una maniobra para quedarse con el Lago, es ilegal porque es extranjero y se trata de tierras que están en zona de fronteras”, advirtió Berrozpe en diálogo con Radio Nacional.Además, aseguró que el médico forense le dijo que“Vivimos una cacería y ellos mismos reconocieron que estaba organizado. Hay que destacar que íbamos por una huella andina que es pública,”, agregó.Berrozpe denunció este fin de semana en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche el doble intento de homicidio que sufrió el día 1 de Febrero de 2023 cuando transitaban por elpor parte de lo que describió como "un grupo con organización de tipo paramilitar, con jefes claros, que dieron la orden de avanzar sobre nosotros sin piedad"Radicó la denuncia sobre el doble intento de homicidio que sufrió por parte de la patota encabezada por Pablo Puchy, que describió en declaraciones radiales como "una organizacion paramilitar".Según dichos del médico forense, el propio golpe con la parte dura del rebenque en la frente de Gabriel, queGabriel Berrozpe afirmó: "No puedo creer que mientras estamos hospitalizados, ninguno de los responsables de este siniestro hayan pisado siquiera una comisaría, se encuentran totalmente impunes, ocultando pruebas y riéndose de la Justicia y la Ley Argentina, que al parecer en tierras de Lewis no tiene jurisdiccion"."Estoy vivo de milagro, agradezco a Dios que me haya protegido, porque ni aún con la presentación previa de un amparo para el resguardo de nuestra integridad física", agregó.